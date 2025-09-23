Tenis

"Skončil jsem s tenisem, můžu zkusit kokain." Borg popsal, s čím bojoval po kariéře

Miroslav Harnoch
před 43 minutami
Vyhrál 11 grandslamů, Davis Cup, byl světovou jedničkou, ale když ukončil kariéru, nikdo vlastně nevěděl proč. Švédská tenisová legenda Björn Borg nyní ve své autobiografii popisuje, co se s jeho životem dělo, když opouštěl okruh ATP.
Björn Borg
Björn Borg | Foto: Milan Kammermayer

Další tenisová autobiografie, která vzbudí poprask mezi sportovními fanoušky. Borg se v knize s názvem "Heartbeats" pouští do vzpomínek mimo jiné i na dobu, kdy končil s kariérou prakticky ve 26 letech a nikdo nevěděl, co za tím stojí.

Autobiografie nahlíží pod slupku muže, který byl hlavní rivalem "ohnivého" Američana Johna McEnroea, zatímco sám byl "ledovým" protikladem. Hráč bez emocí, klidný, vyrovnaný. 

"Už léta mě to trápí. Lidé mě znají jako tenistu, ale nevědí, čím jsem si prošel. Rozhodnutí, která jsem v životě udělal, byla hloupá, takže jsem chtěl ten příběh vyprávět celý," uvedl v rozhovoru pro Times.

Čtenáři se tak ponoří do jeho dětství, do jeho mysli po nejslavnější porážce s McEnroem, která ho přinutila přemýšlet o odchodu z okruhu, a i do bouřlivého období po kariéře, které by u něj tenisoví fanoušci netipovali. 

"Když jsem přestal hrát tenis, najednou jsem neměl žádný rozvrh, žádný řád. Ráno jsem se probudil a říkal si: Můžu dělat cokoli. Jsem tak šťastný," popisoval.

Jenže řád nebyl to jediné, co Borg odchodem z tenisového prostředí ztratil a za co potřeboval v životě najít náhradu.

"Opustil jsem své tenisové přátele. To byla velká chyba. Opustil jsem lidi v tenise, se kterými jsem byl, a všechny ty lidi jsem měl rád. Jenže já to nevnímal jako problém," přiznal.

Hráč, kterého celý svět vnímal jako slušňáka, který by, jako McEnroe, v zápase nikdy nerozlámal nebo nezahodil raketu, začal hýřit. 

"Vůbec jsem nevěděl, co se životem. A tak jsem začal s drogami, prášky a alkoholem. Byl to únik od života, únik od reality," popsal.

Sice prý věděl, že není šťastný, ale problémy si nechtěl připouštět a do světa zakázaných látek se nořil stále hlouběji a hlouběji. 

"Na Manhattanu se pořádaly večírky, tak jsem na jeden z nich šel. Říkal jsem si, že už nehraju tenis, tak bych mohl zkusit kokain. Neviděl jsem v tom problém. Rázem jsem cítil pocit vzrušení, jaký mi navozoval tenis," vzpomíná.

Několikrát to s dávkami drog přehnal a dostal se i do nemocnice. Tam prý zažil asi nejhorší situaci v životě.

"Když mě v nemocnici po předávkování navštívil můj otec, byla to ta největší ostuda, kterou jsem kdy cítil," dodal.

Před dvěma týdny Borg oznámil médiím, že před rokem podstoupil operaci rakoviny prostaty a nyní je bez příznaků. I o kruté diagnóze píše v knize s názvem v překladu "Tlukot srdce".

