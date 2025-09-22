Menšíkův zápal pro Laver Cup bavil diváky. Alcaraz vychvaloval jeho tenisové umění

Všude ten příběh vyprávěl. Prostějovskému tenistovi bylo 12 let, když se šel do O2 arény podívat na tenisový svátek: první ročník Laver Cupu, kde se na jednom dvorci a v jednom týmu potkali Rafael Nadal a Roger Federer.
Jediným českým zástupcem byl tehdy Tomáš Berdych a Menšík na tribuně přemýšlel, jaké by asi bylo zahrát si někdy na stejné akci.
O osm let později se mu sen splnil a hned první den klání v San Francisku vyhrál singlový zápas proti Američanovi Alexi Michelsenovi a pak i čtyřhru po boku aktuální světové jedničky Carlose Alcaraze.
"Jsem nadšený. Každý bod se počítá a je skvělé, že jsem mohl přispět hned dvěma. S Carlosem jsme hráli výborně, moc dobře jsme se doplňovali, fungovalo nám to na servisu i na returnu," pochvaloval si nejmladší člen evropského týmu kapitána Yannicka Noaha.
Pochvalu si vysloužil i od současné světové jedničky a čerstvého vítěze US Open Španěla Alcaraze.
"Jakub hrál fantasticky, skvěle se hýbal, servíroval a na returnu byl přímo neuvěřitelný. Tohle jsou přesně důvody, proč mám týmové soutěže rád. Poznáte soupeře z úplně jiné stránky, můžete se od nich inspirovat a seznámíte se s nimi víc i mimo kurt," vysvětlil Alcaraz.
A právě Menšík patřil k hráčům, kteří si Laver Cup nejvíc užívali a zároveň dění na kurtu nejvíc prožívali.
Sociálními sítěmi tak začala kolovat videa, na kterých Menšík na gauči u kurtu bouřlivě oslavuje každý vyhraný fiftýn modrého týmu.
jakub mensik lavercup you’re so dear to me pic.twitter.com/ylMrzvxlbM— شآي (@sinnsikx) September 22, 2025
V neděli už ale český tenista tak úspěšný nebyl, s Alexem de Minaurem z Austrálie prohrál ve dvou setech a Evropě se už tak nepodařilo dohnat manko, které nabrala v sobotních zápasech. Svět zvítězil 15:9 a vyhrál tedy třetí trofej v historii.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.