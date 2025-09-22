Tenis

Menšíkův zápal pro Laver Cup bavil diváky. Alcaraz vychvaloval jeho tenisové umění

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 4 hodinami
Málokterý z tenistů na Laver Cupu prožíval dění na kurtu tak, jako Jakub Menšík. Pro výběr Evropy vybojoval dva body, a přestože se nakonec z triumfu radovali soupeři, sklidil český zástupce v týmové soutěži pochvalu přímo od světové jedničky.
Carlos Alcaraz a Jakub Menšík
Carlos Alcaraz a Jakub Menšík | Foto: Reuters

Všude ten příběh vyprávěl. Prostějovskému tenistovi bylo 12 let, když se šel do O2 arény podívat na tenisový svátek: první ročník Laver Cupu, kde se na jednom dvorci a v jednom týmu potkali Rafael Nadal a Roger Federer.

Jediným českým zástupcem byl tehdy Tomáš Berdych a Menšík na tribuně přemýšlel, jaké by asi bylo zahrát si někdy na stejné akci. 

O osm let později se mu sen splnil a hned první den klání v San Francisku vyhrál singlový zápas proti Američanovi Alexi Michelsenovi a pak i čtyřhru po boku aktuální světové jedničky Carlose Alcaraze.   

"Jsem nadšený. Každý bod se počítá a je skvělé, že jsem mohl přispět hned dvěma. S Carlosem jsme hráli výborně, moc dobře jsme se doplňovali, fungovalo nám to na servisu i na returnu," pochvaloval si nejmladší člen evropského týmu kapitána Yannicka Noaha. 

Pochvalu si vysloužil i od současné světové jedničky a čerstvého vítěze US Open Španěla Alcaraze.

"Jakub hrál fantasticky, skvěle se hýbal, servíroval a na returnu byl přímo neuvěřitelný. Tohle jsou přesně důvody, proč mám týmové soutěže rád. Poznáte soupeře z úplně jiné stránky, můžete se od nich inspirovat a seznámíte se s nimi víc i mimo kurt," vysvětlil Alcaraz.

A právě Menšík patřil k hráčům, kteří si Laver Cup nejvíc užívali a zároveň dění na kurtu nejvíc prožívali.

Sociálními sítěmi tak začala kolovat videa, na kterých Menšík na gauči u kurtu bouřlivě oslavuje každý vyhraný fiftýn modrého týmu.

V neděli už ale český tenista tak úspěšný nebyl, s Alexem de Minaurem z Austrálie prohrál ve dvou setech a Evropě se už tak nepodařilo dohnat manko, které nabrala v sobotních zápasech. Svět zvítězil 15:9 a vyhrál tedy třetí trofej v historii. 

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Tenis Jakub Menšík Laver Cup

Další zprávy