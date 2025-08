Siniaková rok po pařížské pohádce okouzlila Polsko a poslala rýpavý vzkaz Američanům

Jako kdyby to byl každoročně její šťastný den. Kateřina Siniaková přesně rok po olympijském triumfu v mixu zvedla v sobotu nad hlavu jinou trofej. Ovládla polský šampionát ve Varšavě z kategorie WTA 125. Zapsala tak unikátní statistiku a rýpla si na dálku do amerických pořadatelů čtvrtého grandslamu sezony.

Přesně před rokem slzela u české hymny na olympijských hrách v Paříži a bývalému příteli Tomášovi Macháčovi dala po finále smíšené čtyřhry zlatý polibek, který řešil celý svět.

Letos Siniaková s vlastním pejskem v jedné a s trofejí v druhé ruce kráčela z varšavského kurtu, kde vyhrála singlový šampionát.

"Užila jsem si celý týden, má hra se zlepšovala, takže jsem moc spokojená. Je úžasné, že jsem to zakončila titulem," hlásila, když v sobotu ve finále přehrála Švýcarku Viktoriji Golubicovou.

Kdekdo se divil, že po turnaji v Praze devětadvacetiletá česká tenistka nezamířila na tisícovkové turnaje do Severní Ameriky a jede raději na turnaj z kategorie WTA 125 do Polska.

"Chtěla jsem zlepšit singlový žebříček, proto nehraju velké turnaje ve čtyřhře. Proto mě i Taylor Townsendová předstihla v žebříčku, ale určitě si to zaslouží," reagovala Siniaková.

A povedlo se jí to na výbornou. Poskočila na 78. místo žebříčku a především v součtu s podnikem v Praze má na kontě sedm vyhraných zápasů na betonu.

"Byl to skvělý trénink před US Open. Zároveň jsem se posunula blíž mému cíli dostat se zpátky do top 50, abych mohla hrát na tisícovkových turnajích i v singlu bez nutnosti kvalifikace," vysvětlila.

Polsko ji navíc skvěle naladilo. Byla za velkou hvězdu, rozdala obrovské množství podpisů, dokonce točila zdravice v polštině. Ne nadarmo je to její už třetí polský titul. Vyhrála tu v minulosti totiž i dva ITF turnaje.

Katerina Siniakova🇨🇿 zdecydowanie uwielbia grać w singla w Polsce 🇵🇱⬇️



Polish Open 2025 (WTA 125 hard)🏆

- Siniakova🇨🇿 vs Golubic🇨🇭6:1 6:2



Kozerki Open 2022 (ITF 100 hard)🏆

- Siniakova🇨🇿 vs Linette🇵🇱 6:4 6:1



Hart Open 2013 (ITF 25 dywan)🏆

- Siniakova🇨🇿 vs Zander🇩🇪 6:1 6:3 pic.twitter.com/NbzQeTZ19C — Madziol (@madziol127) August 2, 2025

"I proto to tu mám ráda. Vždycky si užívám, když sem přijedu. Pro fanoušky tu tenis hodně znamená, vždycky mi fandí a je tu skvělá atmosféra. Jsem ráda, že to tu takhle klaplo," dodala Siniaková.

Zároveň si drží na okruhu unikát. Vyhrála turnaj v mixu, ženské čtyřhře i dvouhře. Tím se nemůže pochlubit žádná z hráček na okruhu WTA.

Přesto ji pořadatelé US Open nadále přehlížejí a momentálně nefiguruje v pavouku pro blížící se smíšenou čtyřhru na posledním grandslamu sezony.

"Kolik dalších překvapení ještě přijde?" rýpla si na svém Instagramu o víkendu Siniaková a přesdílela tabulku jistých účastníků grandslamového mixu, mezi kterými zbývají poslední dvě místa.

Siniaková se coby členka nejlepšího ženského páru současnosti přihlásila spolu s mužskou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru.