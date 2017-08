Šílený plán. Williamsová chce tři měsíce po porodu obhajovat titul na Australian Open

před 1 hodinou

New York - Americká tenistka Serena Williamsová plánuje, že v lednu pouhé tři měsíce po porodu bude obhajovat titul na Australian Open. Bývalá světová jednička a vítězka 23 grandslamů to prohlásila v rozhovoru pro magazín Vogue.

"Je to hodně šílený plán," řekla pětatřicetiletá Williamsová, která ukončila sezonu v dubnu poté, co oznámila, že čeká první dítě. "Když prohraju a pak prohraju znovu, všichni budou říkat, že už na to nemám. Zejména když už mi není dvacet. Já mám jasno. Buď budu vyhrávat, nebo nebudu hrát," dodala.

Williamsová, jejímž snoubencem je internetový magnát a spoluzakladatel sociální sítě Reddit Alexis Ohanian, během kariéry získala celkem 72 titulů a také má na kontě čtyři zlaté olympijské medaile - jednu z dvouhry a tři ze čtyřhry, kterou vždy vyhrála se starší sestrou Venus.