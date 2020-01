Se Štěpánkem jsme nikdy nezačali vážně trénovat, přiznal obrozený Dimitrov

Zase se usmívá a tenis ho baví. Bulharský tenista Grigor Dimitrov po zranění a s novým koučem zazářil v ATP Cupu, i když na postup nakonec nedosáhl.

Kvůli vleklému zranění ramene musel osmadvacetiletý tenista loni některé turnaje odhlašovat, nebo to v nich nemohl tak rozbalit, jak byl zvyklý. Do toho točil trenéry a vůbec se mu nedařilo. Nebýt semifinále US Open, asi by se dala označit za propadák.

"Rok 2019 pro mě byla pořádně náročná cesta. Vím, že to bude rok, který si budu navždycky pamatovat. Teď je mé tělo v pořádku a připravené. Je skvělé, že můžu začít rsezonu obklopený takovýmhle týmem," usmíval se aktuálně 20. hráč světa před startem letošního ATP Cupu.

V létě začal spolupracovat s bývalým českým tenistou Radkem Štěpánkem. Pracovní vztah jim ale vydržel jen pár měsíců.

"S Radkem jsme ani nikdy nějak navážno netrénovali. Prostě jsme jen zkusili, jak to půjde, ale nějak jsme nenašli společnou řeč. Rozešli jsme se v dobrém, jsme dál přátelé," ujistil bulharské novináře už na podzim Dimitrov.

Štěpánek přišel k vítězovi Turnaje mistrů 2017 na doporučení André Agassiho, který v týmu Bulhara figuruje dodnes.

"André je člověk, kterého můžu jen těžko popsat. Máme spolu už léta speciální vztah. Je tady pro mě vždycky, když si potřebuju promluvit. Je to tenisová encyklopedie," chválí tenista americkou legendu.

Těsně před Vánoci Dimitrov angažoval jako kouče Němce Christiana Groha, který je s ním i v australském dějišti ATP Cupu, kde pomáhá Bulharům.

"Myslím, že jsme ho v týmu přijali dobře. My Bulhaři jsme vřelí a Christian je super. Během kariéry jsem už vystřídal spoustu trenérů, takže teď už to není tolik o koučinku jako spíš o tom, jak s někým dokážete vyjít a trávit s ním čas," vysvětlil Dimitrov.

Na týmovém mistrovství světa plnil roli jedničky i hrající kapitána, takže při zápasech svých parťáků pomáhal radami z lavičky.

"Já bych se sám nenazýval přímo kapitánem. Jsem rád, že mám kolem sebe takhle skvělé kluky a že jim můžu taky předa něco z nabitých zkušeností. Je to každopádně výzva, protože trénování není vůbec snadná role," dodal.

Ve skupině C Dimitrov vydřel dva cenné singlové body proti Moldavanům a Britům, v deblu přiložil ruku k dílu, když spolu s Alexandarem Lazarovem přehráli zkušené duo Jamie Murray, Joe Salisbury. Proti Belgii ale bulharské hvězdě došel dech a jeho tým tak na postup do čtvrtfinále nedosáhl.