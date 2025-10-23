S Pálou jsem měla rozepře, přiznala Strýcová. Kvůli roli kapitánky volala Berdychovi

Po 17 letech tento týden naposledy poskládal nominaci a oznámil ji novinářům. A to s jasným cílem. Zajistit, že v listopadu předá reprezentaci nové kapitánce v té nejlepší kondici a v elitní světové skupině.
A tak trochu symbolicky by se o to měl postarat tým složený z nastupující generace hráček. Roli "veteránky" bude plnit teprve dvacetiletá Linda Nosková.
"Věřím týmu. Mám nejvyšší cíle. Teď se dere nahoru nová generace, Terka Valentová, Laura Samson a další mladé holky. Máme skvělé holky a pokud budou zdravé a budou chtít hrát, věřím, že šance vyhrát pohár zase je," uvedla v pořadu Come On! na Canal+ Sport 2 Barbora Strýcová.
V Chorvatsku se Pálův výběr střetne s domácím týmem a s Kolumbií. I v tak mladé sestavě budou Češky velkými favoritkami, aby se mezi elitou zachránily.
I když Strýcová na lavičce reprezentace začíná oficiálně až v roce 2026, u baráže nebude chybět a bude se učit od toho nejpovolanějšího. Však také Pálu coby kapitána z pohledu hráčky sama zažila a byla hned u pěti fedcupových trofejí.
"Byl fenomenální v tom, co dělal. Vždycky všechno říkal tak, že na něj nešlo být naštvaná. Já jsem s ním samozřejmě nějaké rozepře měla, ale on byl v těch vypjatých momentech tak klidný, že to přenášel na nás. To bych se od něj chtěla naučit," přiznala Strýcová.
Dvojnásobná maminka nějakou dobu zvažovala, zda má na nabídku z národního týmu kývnout. Dokonce si volala o radu daviscupovému kapitánovi Tomášovi Berdychovi.
"Ptala jsem se na jeho názor, abych věděla, co všechno to obnáší. Když jsem viděla jejich zápas proti Americe, tak je mi jasné, že to obnáší úplně všechno. Je to výzva," uvedla Strýcová.
Na kurtu vždy platila za impulzivní a temperamentní hráčku. Sama ví, že tohle bude muset eliminovat a stát se oporou pro hráčky, se kterými budou cloumat emoce.
"Budou lidi, kteří mi vůbec nebudou věřit. Kteří budou pohybovat a říkat, že se tam nehodím. Ale ti byli vždycky i během mé kariéry. Ale to jsou ti, kteří mě motivují se zlepšovat, vlastně mi pomáhají," vysvětlila.
Český tenis čeká na vítězství v ženské týmové soutěži od roku 2018. V novém formátu a pod novým názvem Billie Jean King Cup se národnímu týmu po dlouhých letech světové hegemonie přestalo dařit.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.