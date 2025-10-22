"Proč to děláš?" nechápou Rusové. Další tenistka raději mění občanství

Vybrala si skvělou chvíli. Vyhrála turnaj ITF v Portugalsku a pak přišla s velkou novinou.
"Je mi ctí oficiálně oznámit, že jsem právě obdržela uzbecké občanství a ode dneška budu hrdě reprezentovat Uzbekistán!" napsala na Instagram teprve jednadvacetiletá hráčka.
"Jsem nadšená z této nové kapitoly svého života a nemůžu se dočkat, až zítra odehraju svůj první oficiální zápas jako uzbecká tenistka," doplnila.
Radost z této zprávy měla i jiná dosavadní krajanka, která se pohybuje na okruhu WTA v podobných vodách, Alina Charajevová. Hned připsala komentář: "Anoooo".
I když Timofejevová nepřipsala žádný oficiální důvod, proč tak učinila, je zřejmé, že v ruském tenise jde o trend posledních let.
Na jaře letošního roku se stala Australankou Darja Kasatkinová, která byla dlouhou dobu velkou kritičkou ruských poměrů, a to nejen kvůli válce na Ukrajině, ale i kvůli ostrakizaci homosexuálů, protože sama žije s přítelkyní.
Loni v létě se zase rozsvítila arménská vlajka u jména tenistky Eliny Avanesjanové.
Varvara Gračovová a Xenia Jefremovová zase přijaly občanství Francie. V lednu 2024 přestoupil pod reprezentaci Kazachstánu Alexandr Ševčenko.
"Nepořádáme turnaje, nehrají se ligy, tím pádem ani nemáme peníze, kterými bychom mohli tenisty podporovat. Spousta hráčů už hraje v zahraničí a další je budou následovat," citovala agentura TASS Šamila Tarpiščeva, šéfa ruské tenisové federace, který vůbec nebyl překvapený, že se takové odchody dějí.
Zatímco v žebříčku byla Timofejevová 14. nejlepší Ruskou, nyní se stane uzbeckou jedničkou, protože další tenistka této země je až ve druhé tisícovce rankingu.
Někteří fanoušci ale její rozhodnutí příliš nechápou. "Jaká je tvoje motivace? Co je v tom za smysl?" ptá se v komentářích pod příspěvkem uživatel s přezdívkou a.shabanov.
"Nevím, jak reagovat, je to smutné, ale je to tvá volba, Mášo," dodal uživatel kaz_v1993.
Timofejevová je nyní 146. hráčkou světa, v minulosti nakoukla i do první stovky, dokonce před dvěma lety vyhrála titul z kategorie WTA 250 na turnaji v Budapešti.
