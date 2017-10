Querreyho blamáž udělala radost Čiličovi a Dimitrovovi. Oba se kvalifikovali na Turnaj mistrů

před 40 minutami

Grigor Dimitrov a Marin Čilič jsou dalšími jistými účastníky Turnaje mistrů. Na turnaji tak zbývá obsadit už jen dvě místa.

Londýn - Grigor Dimitrov si jako první bulharský tenista zahraje na Turnaji mistrů. Na závěrečný podnik sezony ATP Tour v Londýně se nově kvalifikoval také Chorvat Marin Čilič. Oběma dala jistotu úterní porážka dalšího adepta Američana Sama Querreyho v prvním kole turnaje ve Vídni. Turnaj mistrů zná už šest z osmi účastníků.

Čilič se na něm představí potřetí, v roce 2014 i loni vypadl ve skupině. "Je to pro mě další úžasný úspěch dostat se potřetí během čtyř let do Londýna. Byl to jeden z mých cílů na začátku sezony a jsem rád, že se to povedlo," uvedl letošní finalista Wimbledonu.

Dimitrovovi pomohly k premiérové účasti tři turnajové tituly včetně srpnového triumfu v Cincinnati, kde vybojoval nejcennější vítězství v kariéře.

Jistotu startu v Londýně mají také Španěl Rafael Nadal, Švýcar Roger Federer, Němec Alexander Zverev a Rakušan Dominic Thiem. Turnaj mistrů se uskuteční od 12. do 19. listopadu.