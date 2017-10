Umí být mimo, řekla Plíšková o soupeřce. Poslední zápas nevypustí. Jde o dost bodů i peněz, ujistila

před 3 hodinami

Karolína Plíšková je jistou semifinalistkou Turnaje mistryň. Ve dvou zápasech ztratila jen osm her.

Singapur - Jako neomylný stroj zatím působí na Turnaji mistryň Karolína Plíšková.

Česká tenistka vyhrála úvodní dva zápasy, v obou případech jasným poměrem 6:2, 6:2. Po sedminásobné grandslamové šampionce Venus Williamsové si stejně důrazně vyšlápla na držitelkou dvou grandslamových titulů Garbině Muguruzaovou.

Po utkání, které jí zajistilo postup do semifinále z prvního místa ve skupině, ale svůj výkon nijak nepřeceňovala. Naopak, spíše mluvila o tom, jak se její soupeřce duel nepovedl.

"Myslím, že ona umí být občas docela mimo, dnes to byl pravděpodobně právě jeden z těch jejích dnů," prohlásila na adresu světové dvojky, kterou porazila po sedmé z devíti vzájemných duelů. Poté svůj poměrně ostrý komentář přece jen trochu upravila. "Mimo bývá někdy každý," ujasnila novinářům na tiskové konferenci.

Plíškové se dokonale povedlo poučit se z posledního střetnutí s rodačkou z Venezuely. V srpnu v Cincinnati proti ní uhrála jen pět her. Teď hodlala udělat vše proto, aby to bylo naopak. A povedlo se.

"Už kvůli tomu jsem chtěla být stoprocentně připravená od prvního míče. Nechtěla jsem jí dát šanci a to se podařilo, v obou setech jsem se dostala do vedení 3:0. Což je pro moje sebevědomí skvělá věc," řekla světová trojka.

Ze své hry po utkání vyzdvihla zejména servis. Ten jí zatím na turnaji píše, i když je povrch v singapurské hale spíše pomalejší.

"I když netrefím kdovíjak parádní první servis, tak z něj pořád můžu získat fiftýn. Na jiném povrchu se to odrazí soupeřce do ruky a přijde dobrý return. Tady se to zatím neděje," podivovala se Plíšková.

Vyjádřila velkou spokojenost s tím, že si zajistila postup už po druhém utkání a vyhne se tak psychicky náročnému rozhodujícímu duelu ve skupině. "Za to jsem opravdu šťastná, protože v loňském roce to pro mě bylo hodně stresující," připomněla neúspěch proti Polce Agnieszce Radwaňské.

Navíc věří, že dva skvěle zvládnuté zápasy ihned po sobě jí dodají další dávku sebevědomí. "To mě vždycky posílí, tak doufám, že to tak bude i tentokrát," prohlásila.

Závěrečný čtvrteční duel Bílé skupiny proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové rozhodně nehodlá vypustit. "Bylo by hezké vyhrát všechny tři zápasy ve skupině. A taky tam půjde o hodně bodů i peněz," řekla česká tenistka.

Kdo ví, třeba bude výhra nad Ostapenkovou dalším krůčkem k postu světové jedničky, který je pro Plíškovou těsně před koncem sezony stále ve hře.