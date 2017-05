Pro manažera Černoška je návrat Kvitové osobní záležitost

před 43 minutami

Paříž - Když tenistka Petra Kvitová volala o pomoc po prosincovém přepadení, vytočila číslo Miroslava Černoška. Pro manažera a majitele agentury Česká sportovní je tak úspěšný a rychlý návrat dvojnásobné vítězky Wimbledonu osobní záležitostí a věří, že může na trávě znovu uspět.

Černošek sledoval oba zápasy Kvitové při návratu, který se odehrál na antukovém French Open, osobně v hledišti. Při nedělní výhře byl dojatý a při prohře ve druhém kole viděl v bývalé světové dvojce touhu se nejen vrátit, ale i vyhrávat.

"Nezačal bych pohledem manažera, ale člověka, co k ní má jedenáctiletý vztah," říkal Černošek, co pro něj návrat Kvitové znamená. "Vždycky jsem k ní měl osobně velmi blízko. Je to proto spíš emotivní, osobní příběh," řekl Černošek.

Z pohledu manažera, který hráčku zastupuje v Česku a v zápasech Fed Cupu, viděl Černošek v Kvitové opět velkou tenistku. "Pro mě jako pro člověka, co sleduje tenis, to bylo výkonnostně překvapivě dobré," hodnotil její výkony na Roland Garros a dodal: "Má potenciál Wimbledon pořád vyhrát, to je samozřejmě skvělá věc."

I to, jak po dvojchybě při mečbolu hodila na sebe nezvykle raketou, bral Černošek jako do jisté míry dobré znamení. "Chtěla vyhrát, ambice v sobě má. Nevrátila se na kurty, aby tam plácala a bylo jí jedno, jak to dopadne," řekl manažer.

V Paříži se ukázalo, jak si organizátoři druhého grandslamu sezony české hráčky váží. Požádala o nedělní start a bylo jí vyhověno, navíc začínala celý turnaj na centrkurtu. "Petra je imageová hráčka. Má respekt pořadatelů a grandslam je turnaj, na kterém pořadatelé nemusí krom (Rogera) Federera a (Rafaela) Nadala respektovat skoro nikoho. Tím je dáno, že ona hráčka je," poukázal Černošek.