Přemožitelky Siniakové slaví. Kuděrmetovová s Mertensovou ovládly Turnaj mistryň

Mertensová s Kuděrmětovovou v prvním setu neudržely vedení 4:2, ale nakonec ho získaly 7:4 v tie-breaku. Ve druhé sadě už však trojnásobné šampionce Babosové se Stefaniovou nedaly šanci.
Belgicko-ruská dvojice, která v semifinále vyřadila deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou a Američanku Taylor Townsendovou, navázala na společný titul z roku 2022. Tehdy ve finále porazily Siniakovou s Barborou Krejčíkovou.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů) - finále:
Čtyřhra:
V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) 7:6 (7:4), 6:1.