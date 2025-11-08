Tenis

Přemožitelky Siniakové slaví. Kuděrmetovová s Mertensovou ovládly Turnaj mistryň

před 2 hodinami
Tenistky Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň. Ve finále v Rijádu porazily 7:6 a 6:1 maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
WTA Finals - Riyadh (Veronika Kuděrmetovová, Elise Mertensová)
WTA Finals - Riyadh (Veronika Kuděrmetovová, Elise Mertensová) | Foto: Reuters

Mertensová s Kuděrmětovovou v prvním setu neudržely vedení 4:2, ale nakonec ho získaly 7:4 v tie-breaku. Ve druhé sadě už však trojnásobné šampionce Babosové se Stefaniovou nedaly šanci.

Belgicko-ruská dvojice, která v semifinále vyřadila deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou a Američanku Taylor Townsendovou, navázala na společný titul z roku 2022. Tehdy ve finále porazily Siniakovou s Barborou Krejčíkovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů) - finále:

Čtyřhra:

V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) 7:6 (7:4), 6:1.

 
