Plíšková bude hrát o třetí titul v sezoně. Bacsinszké nedala v Tchien-ťinu šanci

Ve finále bude Plíšková hrát proti Francouzce Caroline Garciaové, která vyřadila Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Tchien-ťin - Tenistka Karolína Plíšková si v Tchien-ťinu zahraje o třetí titul v sezoně a postupem do finále udělala další krok k účasti na Turnaji mistryň. Nasazená jednička čínského turnaje si v dnešním semifinále přesně za hodinu hry poradila 6:2 a 6:1 se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou.

Soupeřkou šestadvacetileté Plíškové v nedělním finále bude druhá nasazená Francouzka Caroline Garciaová, která rovněž ve dvou setech zdolala Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Vzájemná bilance vyznívá 3:2 pro českou hráčku.

V duelu s bývalou světovou devítkou Bacsinszkou, která je aktuálně až na 329. pozici žebříčku, Plíšková výborně podávala. Soupeřce nepovolila ani jeden brejkbol a při svém servisu ztratila v utkání pouhých osm fiftýnů. Od stavu 2:2 získala deset z dalších jedenácti gamů a proměnila hned první mečbol.

"Utkání jsem měla pod kontrolou. Bylo to docela rychlé, zdála se mi (Bacsinszká) trochu unavená po tom včerejším dlouhém zápase. Vím, že umí hrát lépe, ale já jsem se obávala jen sama sebe," řekla vítězka na webu WTA.

V žebříčku letošního roku si Plíšková upevnila osmou pozici, zajišťující start na vrcholu sezony v Singapuru. Před Nizozemkou Kiki Bertensovou, jež ve čtvrtek vypadla v Linci ve druhém kole, zvýšila postupem do finále náskok na 130 bodů. "Na Singapur teď mám dobrou šanci. Kdyby se to opravdu povedlo, bylo by to skvělé," dodala.

Do své sbírky může Plíšková přidat dvanáctý turnajový vavřín a podruhé v kariéře tak získat v jedné sezoně tři tituly. Poprvé to dokázala loni. Letos kralovala v dubnu ve Stuttgartu a nedávno se radovala v Tokiu. Garciaová vyhrála pět turnajů, v letošním roce je však ve finále poprvé.

Tenisový turnaj žen v Tchien-ťinu v Číně (tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Bacsinszká (Švýc.) 6:2, 6:1, Garciaová (2-Fr.) - Sie Šu-wej (5-Tchaj-wan) 6:3, 6:4.