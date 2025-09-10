"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Jestli někdo na okruhu WTA ví, jaké to je udržovat vztah s někým z kolegů na okruhu ATP, je to ruská tenisová hvězda Anna Kalinská.
Někdejší světová jedenáctka nejprve coby jednadvacetiletá dívka rozvířila tenisové vody románkem s Nickem Kyrgiosem a naposledy média bedlivě monitorovala její vztah s nyní už bývalou světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem.
I proto, když si sedla do křesla při natáčení podcastu s bývalou ruskou tenistkou Annou Čakvetadzeovou, přišlo na přetřes i téma pozvání na rande od některých kolegů z okruhu.
"Není to nic neobvyklého, ale dřív to bylo častější než dnes. Jeden mi ale napsal asi desetkrát," prozradila Kalinská.
"Řeknu i jeho jméno - Holger Rune. Píše všem holkám na okruhu. Má o sobě přehnané mínění, nebo je jen zoufalý, nevím," pustila se do dánského tenisty na dálku rodačka z Moskvy.
Dvaadvacetiletý mladík si to nenechal líbit a na síti X okamžitě zareagoval. "Ha ha ha. Možná za to můžou rozdíly v našich kulturách, které nutí Annu vnímat komentáře příběhů na sítích jako pozvání na rande. Pokud bych ji chtěl pozvat, tak si o to řeknu napřímo," uvedl.
Kalinská ovšem není jediná, kdo Runeho v poslední době "obvinil" z milostných návrhů. Shodou okolností to byla také Ruska Veronika Kuděrmětovová.
"Nedávno mi napsal. Napsala jsem mu: ´Chlapče, jsem na tebe příliš stará a možná sis na Instagramu všiml, že mám manžela," přiznala osmadvacetiletá tenistka.
Od té doby se jeho chování prý změnilo. "Odpověděl ´Oh, promiň´. A od té doby mě někde sotva pozdraví," dodala.
Rune má na okruhu nálepku tenisového potížisty, který nejde daleko pro hádku s rozhodčím, nebo to odnese rozmlácená raketa. Na žebříčku vyšplhal až na čtvrté místo, ale v posledních měsících ho trápí nevyrovnané výkony.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.