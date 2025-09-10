Tenis

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Miroslav Harnoch
před 2 hodinami
Vypadl z první desítky, na grandslamech se mu nedaří prorazit. Mladý dánský svéráz Holger Rune více než tenisem baví fanoušky milostnými příběhy. Dvě ruské hráčky přiznaly, že je současná světová jedenáctka uháněla přes sociální sítě.
Holger Rune
Holger Rune | Foto: Reuters

Jestli někdo na okruhu WTA ví, jaké to je udržovat vztah s někým z kolegů na okruhu ATP, je to ruská tenisová hvězda Anna Kalinská.

Někdejší světová jedenáctka nejprve coby jednadvacetiletá dívka rozvířila tenisové vody románkem s Nickem Kyrgiosem a naposledy média bedlivě monitorovala její vztah s nyní už bývalou světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem.

I proto, když si sedla do křesla při natáčení podcastu s bývalou ruskou tenistkou Annou Čakvetadzeovou, přišlo na přetřes i téma pozvání na rande od některých kolegů z okruhu.

"Není to nic neobvyklého, ale dřív to bylo častější než dnes. Jeden mi ale napsal asi desetkrát," prozradila Kalinská.

"Řeknu i jeho jméno - Holger Rune. Píše všem holkám na okruhu. Má o sobě přehnané mínění, nebo je jen zoufalý, nevím," pustila se do dánského tenisty na dálku rodačka z Moskvy.

Dvaadvacetiletý mladík si to nenechal líbit a na síti X okamžitě zareagoval. "Ha ha ha. Možná za to můžou rozdíly v našich kulturách, které nutí Annu vnímat komentáře příběhů na sítích jako pozvání na rande. Pokud bych ji chtěl pozvat, tak si o to řeknu napřímo," uvedl.

Kalinská ovšem není jediná, kdo Runeho v poslední době "obvinil" z milostných návrhů. Shodou okolností to byla také Ruska Veronika Kuděrmětovová. 

"Nedávno mi napsal. Napsala jsem mu: ´Chlapče, jsem na tebe příliš stará a možná sis na Instagramu všiml, že mám manžela," přiznala osmadvacetiletá tenistka.

Od té doby se jeho chování prý změnilo. "Odpověděl ´Oh, promiň´. A od té doby mě někde sotva pozdraví," dodala.

Rune má na okruhu nálepku tenisového potížisty, který nejde daleko pro hádku s rozhodčím, nebo to odnese rozmlácená raketa. Na žebříčku vyšplhal až na čtvrté místo, ale v posledních měsících ho trápí nevyrovnané výkony. 

