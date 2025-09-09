"Hele, ta holka neumí tenis." Siniakové vzaly další titul hráčky s bídnou pověstí

Rozhodně to nebylo tak, že by aktuálně nejlepší ženský deblový pár světa nevěděl, do čeho ve finále US Open jde.
V boji o velkou trofej se s Dabrowskou a Routliffeovou potkal už potřetí. Loni na Turnaji mistryň Siniaková a Townsendová prohrály, před tím v All England Clubu se naopak ze zisku grandslamu radovaly.
V zápase se na kurtu sešla jedna aktuální a tři bývalé deblové světové jedničky. Těžko vybrat lepší obsazení pro vyvrcholení posledního turnaje velké čtyřky v sezoně.
Třetí vzájemný duel v New Yorku tedy dopadl porážkou Češky a Američanky, a to i přesto, že Dabrowská s parťačkou nemají zrovna tenisově dobrou pověst.
"Mě překvapilo, že Routliffeová byla světová jednička. Ona neumí bekhend. Nedá z něj return za celý zápas, tohle by se dřív na deblovém okruhu nestalo," líčila bývalá tenistka Klára Koukalová na konci minulého roku v pořadu Sbohem, sezono na CANAL+ Sport.
V něm někdejší české hráčky rozebíraly úroveň současné světové čtyřhry, která šla podle nich v posledních letech hodně dolu.
Kritiku od nich sklidila i Dabrowská. "Hrály jsme proti ní finále v Pekingu s Bárou Strýcovou, ta za mnou míč před mečbolem přišla a říká: Ta Dabrowská neumí tenis, Andy," vzpomínala s úsměvem Andrea Sestini Hlaváčková.
Třiatřicetiletá Kanaďanka má přesto aktuálně na kontě 20 titulů z turnajů WTA. Z grandslamů ovšem ovládla pouze US Open, letos už podruhé.
"Já z ní měla smrt v očích, když ona hrála, nesnášela jsem ji. Ale Bára mi to shodila a řekla: Ona ale neumí tenis, chápeš?" popsala Hlaváčková, jak ji Strýcová během zápasu s nadsázkou uklidňovala.
Nutno dodat, že česká dvojice zmiňovaný turnaj v Číně ovládla, v super tie-breaku vyhrála 10:8. Dabrowská měla tehdy za parťačku Sü I-fan.
To letos ve finále v New Yorku to bylo jednoznačnější vítězství dvou kanadských kamarádek, Routliffeová reprezentuje Nový Zéland až od roku 2017.
"Právě tady jsme vyhrály svůj první grandslam, od té doby jsme dlouhodobé parťačky. Skvěle nám to klape a jsem nadšená, že s tebou můžu hrát. Je vzrušující, že se nám titul v New Yorku povedlo zopakovat," pochvalovala si Routliffeová.
