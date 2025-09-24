Tenis

"Proč to vůbec říká?" Federer nechápal Nadala, ani když se nemohl zvednout ze židle

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Během kariéry měl různé bolístky. Zraněná ruka, záda, kariéru mu ukončilo operované koleno. Nikdy ale legendární švýcarský tenista Roger Federer neukončil zápas předčasně, a to jich odehrál přes 1500.
Roger Federer a Rafael Nadal při Laver Cupu 2019
Roger Federer a Rafael Nadal při Laver Cupu 2019 | Foto: Reuters

To srovnání se nabízí. Letos v květnu svět obletěly titulky, kdy český tenista Tomáš Macháč skrečoval už osmý zápas během pouhých devíti měsíců.

Sám berounský rodák si lámal hlavu nad tím, čím to je, že ho zdraví během utkání neustále limituje.

Oproti tomu Federer byl pověstný tím, že si na kurt zřídkakdy volal fyzioterapeuta nebo lékaře, natož aby boj předčasně vzdal.

Na okruhu ATP mu statistici napočítali 1526 zápasů a ani jeden z nich neskrečoval.

"Když už jsem se dostal na kurt, tak jsem se s tím srovnal a dohrál to, i když jsem se v mnoha zápasech necítil perfektně a potýkal se s problémy se zády, s bolestmi rukou, nohou… Ale nikdy ne do té míry, jako to bylo v závěru kariéry s mým kolenem," přiznal Federer v podcastu Andyho Roddicka, bývalé světové jedničky. 

Narážel tím hned na dvě operace, které podstoupil v úplném závěru kariéry v roce 2020. 

Pokud už byla zranění natolik vážná, raději k zápasu nenastoupil, nebo si dal delší pauzu, aby problém vyřešil. Na kurtu před soupeři nechtěl ukazovat slabost.

"Vždycky jsem byl člověk, který nechtěl, aby můj soupeř, ale ani média, věděli, co mě zrovna trápí. Byla to taková ochrana. Kdyby můj protivník věděl, že mě bolí koleno, nutil by mě běhat po celém kurtu," vysvětlil dvacetinásobný grandslamový šampion.

V tomto ohledu nikdy nechápal svého hlavního rivala Španěla Rafaela Nadala, který se nikdy nebál otevřeně oznámit, s čím má zrovna problémy.

"Vždycky se mi honilo hlavou: Proč to vůbec říká? Já se kvůli zádům pomalu nemůžu zvednout ze židle a všichni si myslí, že jsem dokonalý. A on je takhle upřímný," divil se Federer.

Během minulého týdne seděl v publiku arény v San Francisku, kde si plnil marketingové povinnosti a sledoval triumf Výběru světa nad Týmem Evropy v rámci Laver Cupu. Tedy akce, kterou v roce 2017 sám pomáhal rozjíždět.

Nyní už se jí účastní jen jako ambasador a vedle Roda Lavera jako jedna z hlavních tváří. Pro Federera to tak skýtá příležitost na jeden týden opět přičichnout k atmosféře světového tenisu.

"Musím říct, že jsou věci, které mi nechybí, jako je trénink a dřina. Ale pak jdu do šatny, potkám Patricka Raftera a Andreho Agassiho a ti hned na mě: Hej, Rogere, pojď pokecat na pár minut. Tenhle pokec s přáteli z tenisu mi chybí," dodal.

Související

"Večírek na Manhattanu? Žádný problém." Tenisová legenda líčí největší ostudu života

Laver Cup 2017 oslavy (Björn Borg)

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Byl u slavného bojkotu, Davis Cup vyhrál se třemi zeměmi. Zemřela tenisová legenda

Byl u slavného bojkotu, Davis Cup vyhrál se třemi zeměmi. Zemřela tenisová legenda

Jsem znechucený, žádá slavný Američan změnu pravidel. Rýpl tím i do Krejčíkové

Jsem znechucený, žádá slavný Američan změnu pravidel. Rýpl tím i do Krejčíkové

"Večírek na Manhattanu? Žádný problém." Tenisová legenda líčí největší ostudu života

"Večírek na Manhattanu? Žádný problém." Tenisová legenda líčí největší ostudu života

Menšíkův zápal pro Laver Cup bavil diváky. Alcaraz vychvaloval jeho tenisové umění

Menšíkův zápal pro Laver Cup bavil diváky. Alcaraz vychvaloval jeho tenisové umění
Tenis sport Obsah Roger Federer Přehled zpráv

Právě se děje

před 5 minutami
Modřiny po celém těle a strach z žen. Postiženého chlapce měla týrat vlastní matka
Psychoterapie

Modřiny po celém těle a strach z žen. Postiženého chlapce měla týrat vlastní matka

Měl se narodit jako zdravé dítě. Bohužel těžký porod, kdy měl chlapeček kolem krku omotanou pupeční šňůru, způsobil, že je mentálně postižený.
před 8 minutami
Zástupce Člověka v tísni: Česká vláda podporou legitimizuje činy Izraele v Gaze
Zahraničí

Zástupce Člověka v tísni: Česká vláda podporou legitimizuje činy Izraele v Gaze

Česká vláda svou podporou legitimizuje porušování humanitárního práva Izraelem v Pásmu Gazy, zní z organizace Člověk v tísni.
před 22 minutami
Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel
Zahraničí

Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel

Na Radě bezpečnosti OSN bylo místy horko. Tématem nebylo jen Pásmo Gazy, ale také ruská agrese na Ukrajině. Prezident Pavel nešetřil tvrdou kritikou.
před 22 minutami
Jako čertík z krabičky. Mourinha hned naštvali rozhodčí, při domácí premiéře neuspěl
1:32
Fotbal

Jako čertík z krabičky. Mourinha hned naštvali rozhodčí, při domácí premiéře neuspěl

Nový kouč fotbalistů Benfiky musel skousnout remízu 1:1 s Rio Ave.
Aktualizováno před 39 minutami
Zemřela ikona italské kinematografie, herečce Claudii Cardinalové bylo 87 let
Kultura

Zemřela ikona italské kinematografie, herečce Claudii Cardinalové bylo 87 let

Italská herečka zemřela poblíž Paříže, kde dlouhodobě žila, uvedl ve vzkazu agentuře AFP její agent Laurent Savy.
před 47 minutami

Flotila propalestinských aktivistů mířících do Gazy se stala terčem dronů

Propalestinští aktivisté z flotily směřující do Pásma Gazy v úterý uvedli, že se u řeckého pobřeží stali terčem výbuchů a několika bezpilotních letounů. Informovala o tom agentura AFP. "Několik dronů…
Přečíst zprávu
před 52 minutami
Stíhejte Trumpa, žádá OSN kolumbijský prezident. vyčítá mu smrt mladých lidí
Zahraničí

Stíhejte Trumpa, žádá OSN kolumbijský prezident. vyčítá mu smrt mladých lidí

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v úterý na půdě OSN požádal o zahájení trestního řízení proti jeho americkému protějšku Donaldu Trumpovi.
Další zprávy