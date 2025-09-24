"Proč to vůbec říká?" Federer nechápal Nadala, ani když se nemohl zvednout ze židle

To srovnání se nabízí. Letos v květnu svět obletěly titulky, kdy český tenista Tomáš Macháč skrečoval už osmý zápas během pouhých devíti měsíců.
Sám berounský rodák si lámal hlavu nad tím, čím to je, že ho zdraví během utkání neustále limituje.
Oproti tomu Federer byl pověstný tím, že si na kurt zřídkakdy volal fyzioterapeuta nebo lékaře, natož aby boj předčasně vzdal.
Na okruhu ATP mu statistici napočítali 1526 zápasů a ani jeden z nich neskrečoval.
"Když už jsem se dostal na kurt, tak jsem se s tím srovnal a dohrál to, i když jsem se v mnoha zápasech necítil perfektně a potýkal se s problémy se zády, s bolestmi rukou, nohou… Ale nikdy ne do té míry, jako to bylo v závěru kariéry s mým kolenem," přiznal Federer v podcastu Andyho Roddicka, bývalé světové jedničky.
Narážel tím hned na dvě operace, které podstoupil v úplném závěru kariéry v roce 2020.
Pokud už byla zranění natolik vážná, raději k zápasu nenastoupil, nebo si dal delší pauzu, aby problém vyřešil. Na kurtu před soupeři nechtěl ukazovat slabost.
"Vždycky jsem byl člověk, který nechtěl, aby můj soupeř, ale ani média, věděli, co mě zrovna trápí. Byla to taková ochrana. Kdyby můj protivník věděl, že mě bolí koleno, nutil by mě běhat po celém kurtu," vysvětlil dvacetinásobný grandslamový šampion.
V tomto ohledu nikdy nechápal svého hlavního rivala Španěla Rafaela Nadala, který se nikdy nebál otevřeně oznámit, s čím má zrovna problémy.
"Vždycky se mi honilo hlavou: Proč to vůbec říká? Já se kvůli zádům pomalu nemůžu zvednout ze židle a všichni si myslí, že jsem dokonalý. A on je takhle upřímný," divil se Federer.
Během minulého týdne seděl v publiku arény v San Francisku, kde si plnil marketingové povinnosti a sledoval triumf Výběru světa nad Týmem Evropy v rámci Laver Cupu. Tedy akce, kterou v roce 2017 sám pomáhal rozjíždět.
Nyní už se jí účastní jen jako ambasador a vedle Roda Lavera jako jedna z hlavních tváří. Pro Federera to tak skýtá příležitost na jeden týden opět přičichnout k atmosféře světového tenisu.
"Musím říct, že jsou věci, které mi nechybí, jako je trénink a dřina. Ale pak jdu do šatny, potkám Patricka Raftera a Andreho Agassiho a ti hned na mě: Hej, Rogere, pojď pokecat na pár minut. Tenhle pokec s přáteli z tenisu mi chybí," dodal.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.