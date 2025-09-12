Tenis

Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 2 hodinami
Po návratu z dopingového trestu se na kurtech chtěla hlavně bavit. Ale nyní devatenáctiletá česká tenistka Nikola Bartůňková skáče žebříčkem nevídaným tempem. V Guadalajaře si na lukrativní "pětistovce" zahraje životní čtvrtfinále. A už teď ví, že se zakousne hluboko do druhé stovky žebříčku.
Nikola Bartůňková
Nikola Bartůňková | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA

O podobném využití divoké karty spousta tenistek jen sní. Hráčka, která si loni odpykala půlroční distanc za pozitivní vzorek na zakázanou látku trimetazidin, si postupem mezi posledních osm singlistek na turnaji v Guadalajaře vydobyla už 108 bodů.

Prozatím v živém žebříčku poskočila z 228. příčky na 170. místo. Tím by si měla definitivně zajistit účast v kvalifikaci dospělých grandslamů, po kterých touží.

Kdyby hráčka I. ČLTK dotáhla senzaci do konce a podnik v Mexiku vyhrála, ziskem 500 bodů by vystřelila dokonce do první stovky.

Ať už závěr týdne dopadne jakkoli, Češka každopádně na mexické půdě překvapila.

"Ničeho se nebojí, hraje aktivně a neustále vystřeluje kupředu," chválí mladou Češku na síti X účet WTAntho, který se specializuje na monitorování tenisových talentů. 

Bartůňková nyní útočí na 50. výhru v letošní sezoně, porážek nasbírala pouze 14. I proto se z páté stovky žebříčku tak brzy dostala aktuálně už do té druhé.

V Guadalajaře navíc předvádí skvělé výkony. V osmifinále vůbec nedala šanci krajance Darje Viďmanové, povolila jí pouze pět gamů.

"Tak to bylo stylové představení mladé Češky, absolutně neobyčejný výkon," hodnotila anglicky vítězku televizní komentátorka v živém přenosu. 

Bartůňková zaujala fanoušky na sociálních sítích i tím, že obléká stejný outfit jako její kolegyně z klubu Karolína Muchová. Navíc má pověst šikovné hráčky podobně jako aktuální česká jednička. 

V boji o semifinále tohoto podniku vyzve obhájkyni trofeje Polku Magdalenu Frechovou. Nasazená čtyřka prošla druhým kolem po vítězství 6:1, 7:6 nad Italkou Lucrezií Stefaniniovou.

Související

Divoká Češka dělá vlny. Přibývají lichotky od hvězd i stížnosti, že je moc hlasitá

Tereza Valentová, US Open 2025

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům

Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům

Raducanuová? Ale kdeže. Alcaraze ulovila vnadná modelka, která dělá z plavek umění

Raducanuová? Ale kdeže. Alcaraze ulovila vnadná modelka, která dělá z plavek umění

Největší bitva celého Davis Cupu, tvrdí expert. Američané mají z Čechů respekt

Největší bitva celého Davis Cupu, tvrdí expert. Američané mají z Čechů respekt

Český souboj pro Bartůňkovou. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na elitním okruhu

Český souboj pro Bartůňkovou. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na elitním okruhu
Tenis sport Obsah Nikola Bartůňková

Právě se děje

Aktualizováno před 45 minutami
"Mohl to být omyl," prohlásil Trump o průniku ruských dronů do Polska
Zahraničí

ŽIVĚ
"Mohl to být omyl," prohlásil Trump o průniku ruských dronů do Polska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 55 minutami
Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí
Film

Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí

Hercovo unavené charisma v roli agenta FBI je nejpádnějším důvodem, proč si na sledování tohoto seriálu vyhradit sedm večerů.
před 55 minutami
Spotlight

Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným

Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
34:56
před 1 hodinou
Za pokus o převrat má brazilský exprezident Bolsonaro strávit ve vězení přes 27 let
Zahraničí

Za pokus o převrat má brazilský exprezident Bolsonaro strávit ve vězení přes 27 let

O exprezidentově vině rozhodla většina pětičlenného soudního senátu jen několik hodin předtím. Jeho právníci uvedli, že se proti rozsudku odvolají.
před 2 hodinami
Magazín

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast
Prohlédnout si 18 fotografií
V malebné horské oblasti Kohútka vytvořil architektonický ateliér SENAA srub, který v sobě citlivě propojuje tradici a současnost. Detailně propracovaná chata respektuje charakter krajiny i valašskou architekturu, využívá moderní technologie a na první pohled zaujme proskleným i laťkovým štítem.
Vstup do domu se nachází z východní strany a je chráněný před nepřízní počasí. Hned za zádveřím se pak otevírá hlavní obytný prostor - otevřený a vzdušný, s přímým napojením na venkovní terasu. Ve velkorysém přízemí nechybí také pracovna a koupelna s toaletou.
před 2 hodinami
Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou
Tenis

Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Česká tenistka Nikola Bartůňková skáče žebříčkem nevídaným tempem. V Guadalajaře si na lukrativní "pětistovce" zahraje životní čtvrtfinále.
před 2 hodinami
"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu
1:34
Zahraničí

"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu

Dronová formace Rubikon se rychle stala jednou z nejefektivnějších sil na frontě. Rozšiřuje zónu smrti a výrazně ztěžuje Ukrajincům logistiku.
Další zprávy