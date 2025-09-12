Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

O podobném využití divoké karty spousta tenistek jen sní. Hráčka, která si loni odpykala půlroční distanc za pozitivní vzorek na zakázanou látku trimetazidin, si postupem mezi posledních osm singlistek na turnaji v Guadalajaře vydobyla už 108 bodů.
Prozatím v živém žebříčku poskočila z 228. příčky na 170. místo. Tím by si měla definitivně zajistit účast v kvalifikaci dospělých grandslamů, po kterých touží.
Kdyby hráčka I. ČLTK dotáhla senzaci do konce a podnik v Mexiku vyhrála, ziskem 500 bodů by vystřelila dokonce do první stovky.
Ať už závěr týdne dopadne jakkoli, Češka každopádně na mexické půdě překvapila.
"Ničeho se nebojí, hraje aktivně a neustále vystřeluje kupředu," chválí mladou Češku na síti X účet WTAntho, který se specializuje na monitorování tenisových talentů.
Bartůňková nyní útočí na 50. výhru v letošní sezoně, porážek nasbírala pouze 14. I proto se z páté stovky žebříčku tak brzy dostala aktuálně už do té druhé.
V Guadalajaře navíc předvádí skvělé výkony. V osmifinále vůbec nedala šanci krajance Darje Viďmanové, povolila jí pouze pět gamů.
"Tak to bylo stylové představení mladé Češky, absolutně neobyčejný výkon," hodnotila anglicky vítězku televizní komentátorka v živém přenosu.
Bartunkova is very clear who is her idol based on the cosplay kit she is wearing…… pic.twitter.com/hYhFmszNvJ— ola (@muchovestie) September 10, 2025
Bartůňková zaujala fanoušky na sociálních sítích i tím, že obléká stejný outfit jako její kolegyně z klubu Karolína Muchová. Navíc má pověst šikovné hráčky podobně jako aktuální česká jednička.
V boji o semifinále tohoto podniku vyzve obhájkyni trofeje Polku Magdalenu Frechovou. Nasazená čtyřka prošla druhým kolem po vítězství 6:1, 7:6 nad Italkou Lucrezií Stefaniniovou.
