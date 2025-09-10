Tenis

Divoká Češka dělá vlny. Přibývají lichotky od hvězd i stížnosti, že je moc hlasitá

před 4 hodinami
První dospělou grandslamovou sezonu má Tereza Valentová úspěšně za sebou. V osmnácti letech dokázala projít z kvalifikace v Paříži i v New Yorku a navíc na obou grandslamových turnajích přidat po jedné výhře v hlavní soutěži. Mladá Češka dělá vlny a ve světě se o ní mluví jako o jedné z velkých hvězd budoucnosti.
Tereza Valentová
Tereza Valentová | Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Na Roland Garros si zahrála proti Coco Gauffové. Pozdější šampionce antukového grandslamu sebrala šest gamů a americká superstar o ní ztratila pár slov: "Bude z ní skvělá hráčka."

Na US Open zase Valentová zkusila konkurovat wimbledonské vítězce Jeleně Rybakinové. A ukázala výrazný posun. Kazachstánská ranařka musela hodně bojovat a vydřela postup po setech 6:3, 7:6.

I ona mladou Češku chválila a předpovídala jí velkou budoucnost.

"Hrála velmi dobře. Je mladá a má velmi dobré údery. Šla si pro každý bod a nebylo to snadné. Určitě ji budeme vídat mnohem častěji," podotkla a přiznala, že si oddechla.

Valentová totiž jednu z favoritek dostala pod tlak a ve druhém setu si vypracovala náskok 5:2. Neproměnila ale hned čtyři setboly, při kterých se projevily nedostatečné zkušenosti.

Přesto vyletěla v žebříčku až do osmé desítky a příště už se v náročné kvalifikaci mořit nebude. Její cesta vzhůru se zdá být nevyhnutelná.

Ve světovém pořadí jsou před ní jen dvě mladší hráčky, Američanka Iva Jovicová a světová pětka, Ruska Mirra Andrejevová.

Divoká bojovnice, jejímž hlavním tenisovým vzorem je Novak Djokovič, dokázala obdivuhodně zpracovat sportovní tragédii, která se jí přihodila během letošního Wimbledonu.

V Londýně jí těžko uvěřitelným způsobem unikl postup do vysněné hlavní soutěže. Ve finále kvalifikace Češka vedla nad Ruskou Anastasijí Zacharovovou 5:1 ve třetím setu, přesto nakonec neslavila. Naopak.

Její tenisová reakce ale brala dech. V červenci nejprve na turnaji v Portu bez ztráty jediného setu získala svůj druhý titul v kategorii WTA 125 a stala se nejmladší hráčkou v historii, která něco podobného dokázala.

Potom se bleskově přesunula na větší turnaj do Prahy a ve Stromovce přidala po třech výhrách senzační semifinále.

Svěženkyně trenéra Libora Salaby potom zářila i v New Yorku, kde vyhrála s kvalifikací čtyři zápasy a její vítězství v prvním kole nad Italkou Luciou Bronzettiovou upoutalo pozornost.

Atraktivní bitva začínala v komorní atmosféře téměř bez diváků, na konci byl ovšem jeden z menších kurtů obsypán davy fanoušků.

Valentová předvedla emotivní jízdu, po proměněném mečbolu skoro nemohla dýchat. 

Získala tím spoustu nových fanoušků, další pak díky statečné hře proti Rybakinové.

Její výrazný projev některé iritoval, příznivci kazachstánské šampionky se na sociálních sítích pozastavovali nad tím, že je Češka příliš hlasitá, a vyčítali jí, že slaví téměř každý jednotlivý míč.

Nezaujaté publikum však její zápal vesměs ocenilo. 

"Díky moc za doporučení, lidi. Mám rád expresivní hráčky a Tereza Valentová hraje celou svou duší. Miluju to," napsal na sociální síti X účet tenisového podcastu Ground Pass.

