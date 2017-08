Nadal je staronovou světovou jedničkou, Federer v Cincinnati hrát nebude

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Jelikož Švýcar Roger Federer odstoupil z turnaje v Cincinnati, staronovou světovou jedničkou se stane Rafael Nadal, který na trůně naposledy seděl v červnu 2014.

Cincinnati - Španělský tenista Rafael Nadal se za týden opět stane světovou jedničkou. K návratu na první místo žebříčku ATP po třech letech mu pomohlo odstoupení Rogera Federera z probíhajícího turnaje v Cincinnati. Švýcarská hvězda má problémy se zády.

Vítěz patnácti grandslamů Nadal byl naposledy světovou jedničkou v červnu 2014, dohromady žebříčku vládnul už 141 týdnů. Nyní na trůnu vystřídá zraněného Brita Andyho Murrayho. Šanci k návratu do čela pořadí měl i Federer, ten by však musel v Cincinnati dojít do semifinále a jeho španělský rival by nesměl vyhrát jediný zápas.

Federer nakonec na turnaji nenastoupí. "Moc mě to mrzí, protože jsem tady vždycky rád hrál. Bohužel jsem si v Montrealu hnul se zády a potřebuji týden na odpočinek," uvedl v prohlášení majitel 19 grandslamových titulů.

Šestatřicetiletý Švýcar si na bolesti zad stěžoval už v neděli po finále v Montrealu, které prohrál s Němcem Alexanderem Zverevem 3:6 a 4:6. Sám žebříček vedl naposledy v listopadu roku 2012. Celkově už Federer strávil v čele pořadí ATP Tour rekordních 302 týdnů.

Odhlášením se zařadil do početného zástupu elitních tenistů, kteří v Cincinnati ze zdravotních důvodů nehrají. Z elitní desítky je jich šest. Problémy před US Open budou raději léčit nejen Murray a Federer, ale i Marin Čilič a Kei Nišikori; dvojice Novak Djokovič a Stan Wawrinka už dokonce ukončila sezonu.

Naopak v Cincinnati už znovu naskočí do zápasů Tomáš Berdych, jenž si v minulém týdnu v Montrealu skřípnul nerv v oblasti žeber.