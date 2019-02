Veselý s vykloubeným prstem vydřel výhru. Haase ale srovnal. Čechy decimují zranění

Aktualizováno před 17 hodinami

Česká republika hraje po prvním dnu v kvalifikaci Davisova poháru s Nizozemskem 1:1 na zápasy. Jednička týmu Jiří Veselý přes velké problémy se zdravím udolala outsidera Tallona Griekspoora po setech 5:7, 6:4. 6:4. Lukáš Rosol poté prohrál ve dvou setech s Robinem Haasem.

Veselý se během utkání nejprve potýkal se zraněním stehenního svalu, v rozhodující sadě si navíc vykloubil prst na noze. Se sebezapřením ale předvedl příkladnou bojovnost a houževnatého soupeře přehrál.

"Kdyby to nebyl Davis Cup, hodil bych ručník. Dal jsem do toho srdce a podařilo se," uvedl šťastný vítěz po utkání, které trvalo téměř dvě a půl hodiny.

Veselý vstoupil do utkání nervózně, jak je jeho zvykem v utkáních Davisova poháru. Po rychlé ztrátě podání už nedokázal první set zvrátit, ve druhém dějství si pak poranil pravné stehno a nechal se ošetřovat.

Přesto druhou sadu dovedl na vítězného konce, díky brzkému brejku. Další problém následoval v rozhodujícím setu, v němž rovněž záhy sebral soupeři servis.

Po prvním fiftýnu čtvrté hry odkulhal s poraněným prstem na pravé noze a vrátil se s obstřikem a tejpem. Vedení 4:2 sice ztratil, ale pak znovu získal soupeřovo podání a nakonec po velkém dramatu vyhrál třetí sadu 6:4. Jeho další účinkování ve víkendovém klání, které rozhodne o postupu na listopadový finálový turnaj v Madridu, je ale značně nejisté.

"Po prvním mečbolu se mi prst vykloubil znovu a bylo velmi důležité, abych ten druhý dal, protože čím déle by se hrálo, tím víc by to ztuhlo. Kdybych nepodržel, tak by asi následovala skreč," řekl Veselý České televizi.

Rosol dokázal Haaseho porazit v pěti z předchozích šesti vzájemných zápasů, ale v Ostravě na něj tentokrát vůbec nestačil. Třikrát v zápase prohrál servis a na returnu se nedostal ani k jednomu brejkbolu.

O osudu druhé sady rozhodl jediný brejk v sedmé hře. Ani v tomto setu totiž Haase nepustil Rosola k brejkbolu a jasně potvrdil roli žebříčkově výrazně výše postaveného hráče. "Dnešní zápas Robin zahrál excelentně. Líp servíroval, líp returnoval. Dneska mě přehrál po všech stránkách. Dělal jsem, co jsem mohl, ale byl o hodně lepší," uznal v rozhovoru pro Českou televizi Rosol.

O postupu do listopadového finále v Madridu, kterým po změně formátu Davisův pohár poprvé v historii vyvrcholí, se tak rozhodne v sobotu. Je otázkou, kdo z českých tenistů bude pro čtyřhru a následující dvouhry k dispozici.

Veselý dnes dohrával zraněný a zdravotní problémy má i Adam Pavlásek. "Adam fit není, má natržený vaz v kotníku, takže ten je ze hry," řekl kapitán Jaroslav Navrátil. Musí tak hledat nové složení čtyřhry a není vyloučené, že do ní nasadí některého z juniorů. V týmu má Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku. "Já si myslím, že v tomhle stavu může nastoupit jeden z nich," dodal kapitán.

Utkání kvalifikace tenisového Davisova poháru ČR - Nizozemsko v Ostravě:

ČR - Nizozemsko 1:1 po prvním dnu

Veselý - T. Griekspoor 5:7, 6:4, 6:4, Rosol - Haase 2:6, 4:6.