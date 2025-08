"Máš problém? Tak mi to pojď říct napřímo." Tenisem hýbe hádka hvězdných trenérů

Drsná slova chorvatské tenisové legendy Gorana Ivaniševiče na adresu jeho dnes již bývalého svěřence Stefanose Tsitsipase během Wimbledonu zarazila i někdejšího trenéra Sereny Williamsové Patricka Mouratogloua. Zatímco mezi hvězdnými tenisovými stratégy zuří pikantní slovní přestřelka, řecký hráč na kurtech dál chřadne.

Zprvu to vypadalo na idylku. Aktuální světová třicítka chrlila v Londýně na svého nového trenéra superlativy. "Měl jsem tu změnu udělat dřív," přiznal novinářům poté, co propustil z role kouče svého otce.

Jenže přišlo první kolo travnatého grandslamu a další porážka. Rázem se klima v týmu změnilo.

"Pořád říká, jak chce, ale nic nedělá. Nevidím žádný progres, byl jsem v šoku," prohlásil mimo jiné Ivaniševič a naznačil, že problémy šestadvacetiletého řeckého tenisty leží spíše mimo kurty. Jejich spolupráce skončila po ani ne dvou měsících.

Chorvat, který v roce 2001 Wimbledon ve dvouhře vyhrál, patří k nejhvězdnějším trenérům současnosti. Krajana Marina Čiliče dovedl k triumfu na US Open, s Novakem Djokovičem získali dokonce devět grandslamových titulů.

Zároveň je ale známý tím, že říká otevřeně, co si myslí, a potvrdil to i po angažmá u Tsitsipase, což se nelíbilo jinému slavnému trenérskému jménu - Patricku Mouratoglouovi a v jednom z videí na sociálních sítích na Ivaniševiče ostře zaútočil.

"Překročil určitou hranici, která by měla být mezi hráčem a trenérem jasně nastavená. Není normální, aby trenér takto veřejně hráče kritizoval, sotva spolu začali spolupracovat," uvedl bývalý kouč Sereny Williamsové nebo Naomi Ósakaové.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

"Raději nebudu říkat, co si o něm myslím. Pokud se mnou měl problém, měl mi zavolat a říct mi to napřímo. Až ho uvidím, promluvím si s ním a pár věcí si ujasníme," vzkázal Francouzovi na dálku Ivaniševič v televizním rozhovoru s jinou bývalou hráčkou, Ruskou Annou Čakvetadzeovou.

Sám si ale stojí za tím, co o Tsitsipasovi řekl, v žádném případě toho nelituje.

"Všechno, co jsem prohlásil, jsem řekl i jemu do očí. Není to tak, že bych novinářům vykládal něco za zády svého svěřence. On to v podstatě všechno ví, uvědomuje si, že na Wimbledon vůbec nebyl připravený," vysvětlil Ivaniševič.

Rodák z Atén pak na nic nečekal a opět angažoval jako trenéra svého otce Apostolose, o kterém ještě před pár týdny tvrdil, že s ním měl skončit už dávno.

"Některých věcí, co jsem o něm řekl, lituji. Některé věci zase nefungovaly z jeho strany. Na turné byl se mnou někdy víc jako otec než jako trenér. Ale vyříkali jsme si to. Cítím se teď o moc lépe," přiznal Tsitipas.

I když hned první zápas aktuálního betonového turnaje v Torontu opět prohrál, zůstává trpělivý.

"Některé cesty mají tendenci vracet se tam, kde začaly. Já se znovu potkávám s člověkem, který ve mě poprvé věřil - s mým otcem. Někdy je návrat domů nejodvážnějším krokem vpřed," dodal řecký tenista.