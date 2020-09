Jízda Martincové v Istanbulu pokračuje. Po vyřazení Sasnovičové je v semifinále

Tenistka Tereza Martincová si na antuce v Istanbulu zahraje potřetí v kariéře semifinále na okruhu WTA. Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou pětadvacetiletá rodačka z Prahy přehrála 6:2, 6:3 a postupem mezi čtveřici nejlepších vyrovnala své maximum.

Martincová je v semifinále poprvé od turnaje v Gstaadu v červenci 2017, stejně daleko se dostala o rok dříve v Québecu. Po dnešním postupu si v žebříčku polepší minimálně o 15 míst na 121. pozici, nejvýše zatím byla na 114. příčce právě v létě před třemi lety.

V Istanbulu se Martincová rozehrála již v kvalifikaci, v sobotu si o premiérové finále zahraje buď proti Rumunce Patricii Tigové, nebo nasazené dvojice Rebecce Petersonové ze Švédska.

Kvalifikanti v Kitzbühelu se postarali o rekord

První turnaj tenistů v Evropě od února na antuce v Kitzbühelu se zapsal do historie ATP Tour. Od jejího vzniku v roce 1990 se až do dneška ještě nikdy nedostali do semifinále tři hráči z kvalifikace. Německý tenista Yannick Hanfmann, Srb Laslo Djere a Švýcar Marc-Andrea Hüsler to ale dnes změnili.

Djere, 81. tenista světového žebříčku, vyřadil posledního nasazeného hráče Diega Schwartzmana z Argentiny. Nad turnajovou dvojkou zvítězil 7:6 a 6:3. Právě dlouhá pauza kvůli koronaviru a chybějící herní praxe je podle Djereho důvodem, proč se daří kvalifikantům.

"Určitě je pro nás výhodou, když už máme v nohách víc zápasů. Jim chybí zápasová rutina. Třeba pro mě to byl dneska už pátý zápas, zatímco pro Diega druhý," řekl pětadvacetiletý srbský tenista, jenž jako jediný ze semifinalistů už jeden titul z okruhu má. Loni vyhrál turnaj na antuce v Riu de Janeiro.

Hüsler, až 303. hráč pořadí ATP, po vyřazení turnajové jedničky Fabia Fogniniho zdolal i bývalou světovou dvanáctku Feliciana Lópeze (6:4, 6:3). Hanfmann vyřadil svého krajana Maximiliana Marterera. Trojici kvalifikantů v sobotu doplní jiný Srb Miomir Kecmanovič.

Tenisový turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 225.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Martincová (ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:3, Badosaová (Šp.) - Hercogová (3-Slovin.) 4:6, 6:3, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Koviničová (Č. Hora) 3:6, 6:4, 7:5.

Tenisový turnaj mužů v Kitzbühelu v Rakousku (antuka, dotace 400.335 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djere (Srb.) - Schwartzman (2-Arg.) 7:6 (7:2), 6:3, Hanfmann - Marterer (oba Něm.) 6:2, 7:5, Hüsler (Švýc.) - F. López (Šp.) 6:4, 6:3, Kecmanovič (Srb.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5.