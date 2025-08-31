Macháč oslňuje Ameriku. Aplaus kvůli oděvu i "bláznivé" výroky slavného experta

Na US Open přijel bez formy. Po nepovedeném Wimbledonu nevyhrál na severoamerických betonech ani zápas, okamžitě se pakoval z podniků v Torontu i Cincinnati.
V New Yorku je ale jako vyměněný. V prvních třech zápasech neztratil Macháč ani jediný set a ve velkém stylu obhájil loňské osmifinále.
"Čím to je? Tohle místo? New York jako takový? Podmínky? Co tady tak sedí tvé hře?" ptala se českého tenisty moderátorka po jeho hladkém triumfu nad přemožitelem Jakuba Menšíka Francouzem Ugem Blanchetem.
"Vždycky jsem přijedu úplně bez formy, to bude ono," odvětil v nadsázce čtyřiadvacetiletý hráč.
Poté sklidil hromový aplaus, když vyzval diváky, aby zhodnotili jeho originální pestrobarevný herní úbor. "Asi se jim to líbí," podotkl.
Američtí komentátoři přímého přenosu ale nebyli ani tak nadšení z Macháčova outfitu, jako z jeho hry.
"Byl to velký výkon. Lidé mu projevili lásku kvůli oblečení, ale spíš by měl sklízet obdiv za svůj tenis. V prvním setu udělal nějaké nevynucené chyby, ale v dalších dvou sadách docela naháněl strach. Soupeře nenechá vůbec dýchat. Zlepšuje se a zlepšuje," básnil slavný expert Jimmy Arias, muž, který to v 80. letech minulého století dotáhl až na páté místo světového žebříčku.
Jeho komentátorský kolega Mikey Perera byl podobně nadšený.
"Je určitě jedním z těch, které musíme sledovat. Neztratil ani set, a když bude hrát takhle…" nechal větu raději nedokončenou, vzhledem k tomu, že se Macháč v osmifinále střetne s obřím domácím favoritem, světovou čtyřkou Taylorem Fritzem. V případném čtvrtfinále by navíc hrozil souboj se Srbem Novakem Djokovičem.
Ani tyhle na první pohled neřešitelné překážky ovšem neutlumily Ariasovo nadšení z výkonů českého šikuly.
"Nejsem si jistý, jestli to zatím není nejlepší hráč, kterého jsem viděl v téhle sekci pavouka. A to včetně Novaka Djokoviče. Nechci říct, že je to můj favorit na postup do semifinále, protože si pořád nejsem jistý, jak zvládne ty nejvypjatější momenty proti těm nejlepším, ale určitě zatím působí v New Yorku lepším dojmem než Novak Djokovič i než Taylor Fritz," vysvětlil.
Macháč proti Blanchetovi nasázel 39 vítězných míčů a udělal pouhých 20 nevynucených chyb. "Ve dvou závěrečných setech byl skoro neomylný," všiml si Arias.
Sám berounský rodák po utkání zdůraznil, že se mu vrátila radost z tenisu.
"Na předchozích turnajích se mi vytratila radost z toho, proč vlastně jdu na kurt. Snažím se hrát svoji hru. Spadnu na zem, zahraju kraťas nebo míče, které mě napadnou. Jsem rád, že to tam mám. Neřeším skóre. Chci vyhrát, ale myslím na jiné věci. A funguje to," citoval jeho slova Tenisový svět.
Highlightům tentokrát vévodil gymnastický rozštěp, kterým se obdivuhodně dostal k jednomu z vítězných volejů.
What a shot while doing the splits from Tomas Machac! pic.twitter.com/ZvikF8ydjW— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
V nedělním osmifinále se pokusí o odvetu za lednový duel na týmovém United Cupu, kde předváděl proti Fritzovi světový výkon, jenže potom nevyužil dva mečboly a nakonec zápas po výlevu negativních emocí skrečoval kvůli křečím.
"Byl jsem tam fakt blízko. On hraje doma, bude to proti němu samozřejmě těžké. Říkal jsem si, že bych si s ním chtěl dát odvetu. Je super, že si s ním tady zahraju čtvrté kolo," řekl Macháč Tenisovému světu.
Varováním mu bude loňské osmifinále. Před rokem v New Yorku rovněž zvládl první tři duely fenomenálně, bez ztráty jediné sady. Potom ale obdržel tvrdý direkt 3:6, 1:6, 2:6 od Brita Jacka Drapera.