Tady nekončíme, hlásí sebevědomě tenisová naděje. Sbírá skalpy hvězd a blíží se elitě

Jiří Lehečka se stal ve dvaceti letech druhým nejlepším českým tenistou současnosti. Mladý hráč se statečně prosekává nehostinnou a drsnou džunglí konkurence. Pomalu, ale jistě míří ke světové stovce.

Od jeho působivé premiéry v Davisově poháru uplynuly bezmála tři roky. Tehdy debutoval coby sedmnáctileté zjevení a nadchl vyrovnanou bitvou se špičkovým Nizozemcem Robinem Haasem.

Pověsti o obrovském talentu, který zachrání český mužský tenis, od té doby významně utichly. Zejména proto, že pro mladé hráče je rychlý průlom v současné obří konkurenci i bodovém systému upraveném kvůli pandemii prakticky nemožný.

Lehečka ale trpělivě míří vzhůru a sezonu 2021 může ukončit s pocitem skvěle odvedené práce. Od začátku roku poskočil v žebříčku o víc než 200 míst, přiblížil se vysněné elitní stovce a stal se novou českou dvojkou.

Jeho jméno aktuálně svítí ze 138. příčky, o dvě místa za ním je krajan Zdeněk Kolář, o další tři dál pak Tomáš Macháč. Národní jedničkou je stále Jiří Veselý, momentálně 82. hráč světa.

"Pokaždé, když se žebříčkově roste a stoupá, tak je to příjemné. Chci ale být o dost výš. Tady nekončíme!" hlásí sebevědomě rodák z Mladé Boleslavi.

V červenci vyhrál challenger ve finském Tampere, v září si další titul odvezl z Bukurešti. Finále hrál i o víkendu ve francouzském Pau, prohrál ale se zkušeným Moldavcem Radu Albotem.

Přesto si z Nové Akvitánie přivezl dva cenné skalpy hvězd. Porazil místní legendu, Gillese Simona, bývalou světovou šestku. A vyšlápl si i na jednoho z nejzářivějších juniorů světa, Dána Holgera Runeho.

Právě ten nedávno hořekoval: "Letos jsem pracoval velmi tvrdě, abych dosáhl svého cíle, posunu do stovky. Kvůli ATP je ale pro mě i další mladé hráče velmi obtížné tohoto cíle dosáhnout. Zmrazený žebříček znamená, že někteří hráči stále mají body z roku 2019, nehledě na jejich výsledky v letech 2020 a 2021."

Za normálních okolností mohl hrát grandslamy, místo toho objíždí kvalifikace. Podobně jsou na tom i ostatní mladí hráči. Lehečka si ale na přetěžký úděl nestěžuje a nehledě na okolnosti míří za svým cílem.

Od stého místa, které zaručuje turnaje okruhu ATP včetně grandslamových akcí, ho dělí 261 bodů. "Ono se to nezdá, není to úplně málo, ale není to nereálné. Po této sezoně se na to vrhneme. Zkusíme to rozjet v Austrálii," tvrdí odhodlaně.

Čeká ho další rok tvrdé řehole. Bude muset kombinovat turnaje ATP s menšími challengery.

"Nejde už upřít pozornost jenom na turnaje ATP, protože nejsem tak vysoko, abych si je mohl dovolit hrát. Challengery musím zapojit. Budeme se snažit stihnout obojí a zvolit dobrý turnajový plán," vysvětluje svěřenec trenéra Michala Navrátila.

Lehečka je přesvědčen, že rozdíl mezi jeho hrou a hrou tenistů ze širší světové špičky už prakticky neexistuje.

"Úderově už to rozdíl není. Ale je třeba hrát konzistentně celý rok, předvádět kvalitní výkony a výsledky týden co týden," tuší, jak bude ve snaze o další posun neustále pod tlakem.

Lehečku ale ještě čeká třešnička na úspěšné sezoně. Bude hájit české barvy na finálovém turnaji Davisova poháru. Soupeři Čechů v základní skupině budou ve čtvrtek Francouzi, o tři dny později pak tým Jaroslava Navrátila vyzve Velkou Británii.