Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům

Do sobotní čtyřhry, která by měla začít v sobotu ve 20:00 SELČ, jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. Jejich soupeři by měli být Rajeev Ram a Austin Krajicek.
Program by měl poté vyvrcholit závěrečnými dvouhrami. V nich by měli na sebe narazit Lehečka s Fritzem a Menšík s Tiafoem. Složení se ale může ještě měnit.
Hraje se na tři vítězné zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu italská Boloňa.
"Tomáš (Macháč) nebyl na začátku týdne úplně ve stoprocentní kondici. I to byl jeden z důvodů, který jsem musel zohlednit. Další aspekt je, že Kuba porazil Taylora, když získal titul v Miami. Tak nějak se to skládalo během týdne. Volba padla na tyhle dva kluky pro pátek a dál se uvidí," řekl českým médiím kapitán Tomáš Berdych.
Třiadvacetiletý Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 16. místo, narazí na Tiafoea potřetí. Zatím s ním má bilanci 0:2, naposledy s ním prohrál vloni na turnaji v Cincinnati.
"Doufám, že přišel čas na odvetu. Zápasy s ním byly vždy vyrovnané. Naposledy jsem s ním hrál minulý rok, když jsem se vracel po těžkém zranění. Byl to třetí zápas po pauze a i tak jsem prohrál těsně v tie-breaku třetího setu (4:6, 7:6, 6:7). Bylo to vyrovnané. Letos jsem trochu jiný hráč než vloni, ale uvidíme. Tohle je Davis Cup. Víme, že se rozdíly celkově mažou a zápasy vypadají malinko jinak. Na zápas se těším a doufejme, že to půjde v náš prospěch," uvedl Lehečka.
Dvacetiletý Menšík se utká s Fritzem také potřetí a stav zápasů je vyrovnaný. Rodák z Prostějova zvítězil letos v semifinále turnaje v Miami, který poté ovládl. Fritz dnes při slavnostním losování chyběl. Podle amerického kapitána Boba Bryana měl zvýšenou teplotu a necítil se dobře.
"Jestli je to pravda, tak mu to určitě do zápasu nepomůže. Jestli mu to vadit nebude, tak mají asi extrémně dobré doktory. A nebo to je také celé jenom zástěrka, že na los nepřišel. Pro nás to neřeší nic. Kuba se na to musí připravit jako by to byl jakýkoliv jiný zápas, a neřešit jestli je, nebo není nemocný. Musí jít do toho na sto procent a to je vše," řekl Berdych.
S Američany se Češi utkají posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2007 v Ostravě, kde čeští reprezentanti prohráli 1:4. Tým kapitána Berdycha postoupil do druhého kola díky úspěšné kvalifikaci, v níž na přelomu ledna a února porazil doma Koreu 4:0. Američané zvítězili stejným poměrem na Tchaj-wanu.
Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrací po 21 letech. Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. S 32 triumfy jsou nejúspěšnějším týmem historie, naposledy ale vyhráli v roce 2007.