Největší bitva celého Davis Cupu, tvrdí expert. Američané mají z Čechů respekt

Sen všech amerických fanoušků se nesplnil. Na Floridě se mělo ukázat to nejlepší, co momentálně americký tenis na okruhu ATP nabízí. Jenže světová šestka Ben Shelton se na US Open zranil a pak se odhlásila i patnáctka v rankingu Tommy Paul.
Naopak český kapitán Tomáš Berdych přijímal jen samé dobré zprávy, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč se v New Yorku rozehráli do skvělé formy. První jmenovaný si zahrál dokonce čtvrtfinále proti budoucímu vítězi US Open Carlosi Alcarazovi.
"Možná jsem zaujatý, ale americko-česká bitva bude tím nejlepším, co daviscupový víkend nabídne. Rozdá si to pět singlistů první třicítky, bude to opravdu těsný zápas, ale díky pátému hráči rankingu Tayloru Fritzovi jsou mírnými favority domácí," napsal redaktor amerického webu tennis.com Steve Tignor.
To Češi zase sází na šíři kádr, disponují třemi hráči v první třicítce, kteří jsou spolu schopní na slušné úrovní hrát i čtyřhru. V průběhu sezony si to několikrát vyzkoušeli. Lehečka si s Menšíkem dokonce v Brisbane zahrál finále.
"Oproti tomu americká dvojka Frances Tiafoe se v poslední době propadl až za všechny tři Čechy. Američanům nezbývá než doufat, že zafunguje i domácí atmosféra na Dalray Beach," dodal Tignor.
V to doufá i nehrající kapitán USA Bob Bryan. "Reilly Opelka, Fritz i Tiafoe v minulosti vyhráli zdejší turnaj, pro všechny z nich to znamenalo na tomhle stadionu velký průlom. Všichni jsou nadšení, že budou hrát doma před svými fanoušky. Daviscupové publikum je totiž úplně jiné, je vášnivější, intenzivnější," uvedl legendární deblista.
Ale i on si moc dobře uvědomuje, že jeho tým už není tak jasným favoritem, jakým se ještě před pár týdny zdál být.
"Mám z Čechů obrovský respekt. Mají široký tým, na papíře jsou nejtěžším možným soupeřem, na kterého jsme mohli v tomhle kole narazit," prohlásil.
Výběr Tomáš Berdycha se zatím nejvíc pere s floridským počasím. Tam v tuto roční dobu panuje obrovská vlhkost, vedro, které sem tam proloží nečekaná bouře. A ty se podle předpovědi mohou ukázat i během zápasů.
"Kuba (Menšík) si musel třeba včera měnit po čtyřiceti minutách boty, protože je měl úplně mokré a pak se v tom nedalo běhat," popsal Berdych.
Zápasový program začne v pátek dvěma dvouhrami, první odstartuje v 18:00 místního času (půlnoc SELČ). O den později začne nejprve čtyřhra (20:00 SELČ), poté se uskuteční zbývající dva singly. Hraje se na tři vyhrané zápasy.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.