Tenis

Největší bitva celého Davis Cupu, tvrdí expert. Američané mají z Čechů respekt

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Mělo to být utkání, které bude mít křišťálově čistého favorita. Nyní ale i světová tenisová média píší o tom, že bitva mezi výběrem USA a Českou republikou bude tím nejlepším, co nadcházející daviscupový týden přinese.
Jiří Lehečka a Jakub Menšík
Jiří Lehečka a Jakub Menšík | Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda

Sen všech amerických fanoušků se nesplnil. Na Floridě se mělo ukázat to nejlepší, co momentálně americký tenis na okruhu ATP nabízí. Jenže světová šestka Ben Shelton se na US Open zranil a pak se odhlásila i patnáctka v rankingu Tommy Paul.

Naopak český kapitán Tomáš Berdych přijímal jen samé dobré zprávy, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč se v New Yorku rozehráli do skvělé formy. První jmenovaný si zahrál dokonce čtvrtfinále proti budoucímu vítězi US Open Carlosi Alcarazovi.

"Možná jsem zaujatý, ale americko-česká bitva bude tím nejlepším, co daviscupový víkend nabídne. Rozdá si to pět singlistů první třicítky, bude to opravdu těsný zápas, ale díky pátému hráči rankingu Tayloru Fritzovi jsou mírnými favority domácí," napsal redaktor amerického webu tennis.com Steve Tignor. 

To Češi zase sází na šíři kádr, disponují třemi hráči v první třicítce, kteří jsou spolu schopní na slušné úrovní hrát i čtyřhru. V průběhu sezony si to několikrát vyzkoušeli. Lehečka si s Menšíkem dokonce v Brisbane zahrál finále.

"Oproti tomu americká dvojka Frances Tiafoe se v poslední době propadl až za všechny tři Čechy. Američanům nezbývá než doufat, že zafunguje i domácí atmosféra na Dalray Beach," dodal Tignor. 

V to doufá i nehrající kapitán USA Bob Bryan. "Reilly Opelka, Fritz i Tiafoe v minulosti vyhráli zdejší turnaj, pro všechny z nich to znamenalo na tomhle stadionu velký průlom. Všichni jsou nadšení, že budou hrát doma před svými fanoušky. Daviscupové publikum je totiž úplně jiné, je vášnivější, intenzivnější," uvedl legendární deblista. 

Ale i on si moc dobře uvědomuje, že jeho tým už není tak jasným favoritem, jakým se ještě před pár týdny zdál být. 

"Mám z Čechů obrovský respekt. Mají široký tým, na papíře jsou nejtěžším možným soupeřem, na kterého jsme mohli v tomhle kole narazit," prohlásil. 

Výběr Tomáš Berdycha se zatím nejvíc pere s floridským počasím. Tam v tuto roční dobu panuje obrovská vlhkost, vedro, které sem tam proloží nečekaná bouře. A ty se podle předpovědi mohou ukázat i během zápasů.

"Kuba (Menšík) si musel třeba včera měnit po čtyřiceti minutách boty, protože je měl úplně mokré a pak se v tom nedalo běhat," popsal Berdych.

Zápasový program začne v pátek dvěma dvouhrami, první odstartuje v 18:00 místního času (půlnoc SELČ). O den později začne nejprve čtyřhra (20:00 SELČ), poté se uskuteční zbývající dva singly. Hraje se na tři vyhrané zápasy. 

Související

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Holger Rune 2023

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Český souboj pro Bartůňkovou. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na elitním okruhu

Český souboj pro Bartůňkovou. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na elitním okruhu

Siniaková má jistotu. Pojede do Rijádu, s Townsendovou zaútočí na triumf mezi elitou

Siniaková má jistotu. Pojede do Rijádu, s Townsendovou zaútočí na triumf mezi elitou

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Divoká Češka dělá vlny. Přibývají lichotky od hvězd i stížnosti, že je moc hlasitá

Divoká Češka dělá vlny. Přibývají lichotky od hvězd i stížnosti, že je moc hlasitá
Tenis sport Obsah Davis Cup USA Tomáš Berdych

Právě se děje

před 3 minutami
Krásce z plakátů oživili jméno. Ferrari má novou Testarossu, retro ale není v kurzu
0:59
Auto

Krásce z plakátů oživili jméno. Ferrari má novou Testarossu, retro ale není v kurzu

Model 849 Testarossa není retro hračkou, ale technologicky nejpokročilejším silničním Ferrari současnosti.
před 9 minutami
Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru
Literatura

Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Texty, které spisovatel psal nebo diktoval až do své smrti v roce 1923, se našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
před 10 minutami
Hitler zmizel, Breivik se inspiroval. Cenzura může měnit svět zábavy v bizarní frašku
58:32
Zprávy

Hitler zmizel, Breivik se inspiroval. Cenzura může měnit svět zábavy v bizarní frašku

Hákové kříže, svobodný Tchaj-wan i svítící zadky. Cenzura ve hrách je státní, korporátní a často i velice absurdní.
před 37 minutami
Němečtí politici kritizují zrušení koncertu kvůli izraelskému dirigentovi
Hudba

Němečtí politici kritizují zrušení koncertu kvůli izraelskému dirigentovi

V Izraeli podle organizátorů hudební akce vládne genocidní režim. Bavorský ministr kultury Markus Blume rozhodnutí označil za skandál.
před 51 minutami
Auto

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka
Prohlédnout si 32 fotografií
Jedná se o poctu původnímu Renaultu 5 Turbo z roku 1980, na nějž odkazuje design a nakonec i počet vyrobených kusů.
Zhruba polovina všech aut už je vyprodaná a dva kusy určitě zamíří do Česka.
před 1 hodinou
Co se to děje s teenagery? Nový seriál Filter poukazuje na problémy náctiletých
Film

Co se to děje s teenagery? Nový seriál Filter poukazuje na problémy náctiletých

Patnáctiletý Matty, který je gay, se v něm chystá na přijímací zkoušky na střední školu a řeší komplikace prvního vztahu i život na sociálních sítích.
před 1 hodinou
Bohemian Rhapsody v ulicích Paříže. Neuvěřitelné video dojalo celý svět
Magazín

Bohemian Rhapsody v ulicích Paříže. Neuvěřitelné video dojalo celý svět

Z oken zněl zpěv, ulice se zastavila. Dojemný flash mob k padesáti letům Bohemian Rhapsody obletěl svět během jediné noci.
Další zprávy