Když spustila střelba, brečela jsem, líčí Serena traumatické chvíle po smrti sestry

před 2 hodinami
V novém podcastu se nebojí otvírat staré rány a dříve zakázaná témata. Americké tenistky Venus a Serena Williamsovy se nyní vrátily ke smrti své nevlastní sestry Yetunde Priceové, která zemřela při pouliční přestřelce.
Americká tenistka Serena Williamsová po posledním zápase kariéry
Americká tenistka Serena Williamsová po posledním zápase kariéry | Foto: Reuters

Je to už 22 let, co se Yetunde Priceová nešťastnou náhodou připletla do přestřelky pouličních drogových gangů v Los Angeles a na následky postřelení zemřela.

Nejstarší sestra Sereny a Venus často objížděla turnaje hvězdného tenisového dua a i když s nimi měla společnou pouze maminku, byly si blízké. 

I proto měla událost ze září 2003 na tenistky velký vliv, o čemž se rozpovídaly v dalším dílu podcastu Stockton Street.

Serena Williamsová přiznala, že tehdy začínala randit s jedním policistou, který jí přichystal nepříjemné překvapení.

"Byla to druhá schůzka a vzal mě na střelnici. Do té doby jsem netušila, že mám nějaké trauma ze zbraní, ale najednou mi proběhlo hlavou, že střelbu nesnesu, dodnes se na zbraň nemůžu ani podívat," vyprávěla mladší z tenisových sester Williamsových. 

Přesto to zkusila a sledovala, jak její přítel piluje střelbu. "Byla to taková ta klasická střelnice, kdy máte před sebou papírový terč, vytáhnete zbraň a střílíte. Jenže mě ten zvuk okamžitě vrátil do ulic Comptonu v Kalifornii, začala jsem brečet, skrčila jsem se a plazila po zemi," vzpomíná.

Nejstarší z pěti sourozenců Yetunde Priceová zemřela ve věku 31 let. Její tenisové sestry byly o 11 a 12 let mladší, přesto měly spolu silné pouto. 

"Vždyť nám přebalovala plenky. Je jasné, že nás její smrt zasáhla. Ale nakonec jsem se s tím nějak smířila," dodala Serena Williamsová.

Trvalo tři roky, než soud potrestal vraha Priceové Roberta Maxfielda. Vyfasoval 15 let vězení. Na svobodu se dostal ale už v roce 2018 díky vzornému chování.  

