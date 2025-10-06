Když spustila střelba, brečela jsem, líčí Serena traumatické chvíle po smrti sestry

Je to už 22 let, co se Yetunde Priceová nešťastnou náhodou připletla do přestřelky pouličních drogových gangů v Los Angeles a na následky postřelení zemřela.
Nejstarší sestra Sereny a Venus často objížděla turnaje hvězdného tenisového dua a i když s nimi měla společnou pouze maminku, byly si blízké.
I proto měla událost ze září 2003 na tenistky velký vliv, o čemž se rozpovídaly v dalším dílu podcastu Stockton Street.
Serena Williamsová přiznala, že tehdy začínala randit s jedním policistou, který jí přichystal nepříjemné překvapení.
"Byla to druhá schůzka a vzal mě na střelnici. Do té doby jsem netušila, že mám nějaké trauma ze zbraní, ale najednou mi proběhlo hlavou, že střelbu nesnesu, dodnes se na zbraň nemůžu ani podívat," vyprávěla mladší z tenisových sester Williamsových.
Přesto to zkusila a sledovala, jak její přítel piluje střelbu. "Byla to taková ta klasická střelnice, kdy máte před sebou papírový terč, vytáhnete zbraň a střílíte. Jenže mě ten zvuk okamžitě vrátil do ulic Comptonu v Kalifornii, začala jsem brečet, skrčila jsem se a plazila po zemi," vzpomíná.
Nejstarší z pěti sourozenců Yetunde Priceová zemřela ve věku 31 let. Její tenisové sestry byly o 11 a 12 let mladší, přesto měly spolu silné pouto.
"Vždyť nám přebalovala plenky. Je jasné, že nás její smrt zasáhla. Ale nakonec jsem se s tím nějak smířila," dodala Serena Williamsová.
Trvalo tři roky, než soud potrestal vraha Priceové Roberta Maxfielda. Vyfasoval 15 let vězení. Na svobodu se dostal ale už v roce 2018 díky vzornému chování.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.