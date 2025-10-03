Tenis

"Po prvním setu jsem zvracel do záchodu." Menšík popsal likvidační podmínky na okruhu

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 2 hodinami
Znovu se vrací na místo, kde ho tenisový svět začal brát vážně. Český talent Jakub Menšík na Masters v Šanghaji obhajuje čtvrtfinále. Přijíždí sem ale celý bolavý a unavený z dosavadní náročné sezony.
Jakub Menšík
Jakub Menšík | Foto: Reuters

Po největším úspěchu kariéry a titulu na turnaji v Miami dvacetiletý český tenista tak trochu klopýtá sezonou, ale přesto může být spokojený. V jednu chvíli z něj byl už 16. hráč světa. 

Zároveň se ale vůbec nešetří, hraje akci za akcí včetně exhibic a tělo už se začíná ozývat. Naposledy v Pekingu musel vzdát čtvrtfinále proti Alexi de Minaurovi po pěti gamech, protože ho ostrá bolest v koleni limitovala a rychle se zhoršovala. 

"Potýkám se s problémy po celém těle, ale to koleno je asi nejhorší. Vše jsem ale konzultoval s doktory a s fyzioterapeuty, kteří si myslí, že by to nemělo být nic vážného," řekl v rozhovoru pro Tennis TV Menšík poté, co dorazil na podnik Masters v Šanghaji.

Není divu, že právě tady chce stůj co stůj hrát. Před rokem tu prožil tenisovou pohádku, kdy se přes hráče jako Andrej Rubljov nebo Grigor Dimitrov probil až ke čtvrtfinálové bitvě proti vlastnímu idolu Novaku Djokovičovi.

"Pořád si ty pocity moc dobře pamatuju. Vyhrál jsem první set, šel jsem na záchod a tam jsem se vyzvracel do mísy. Asi to bylo těmi nervy, které jsem měl, nebo tím, co jsem před tím snědl, ale nebylo mi moc dobře. Utěšoval jsem se tím, že stačí vyhrát už jen jeden set, ale Novak mě pak zničil," popsal vzpomínky na loňský rok Menšík.

Po půlroce se ale pomstil, když se v Miami se svým hrdinou utkal znovu, ovšem tentokrát ve finále. Z výhry se radoval mladý Čech a vystřelil tím do světové špičky. 

Teď se vrací opět do Šanghaje, kde to má rád a kde by rád zopakoval podobnou cestu jako v předchozí sezoně.

"Loni to byla ohromná zkušenost, která mě pak hodně posunula. V Šanghaji mi to sedí - kurty, povrch, podmínky, všechno nahrává mé hře. I ta atmosféra je tu specifická," prohlásil.

Otázkou ovšem bude, co mu dovolí sezonou unavené tělo, které toho má už za sebou hodně.

"Zůstával jsem v Americe kvůli Davis Cupu, pak přišel Laver Cup. S tak nabitým programem po celý rok je asi nevyhnutelné, že se tělo ozve. Ale je to závěr roku, posledních pár turnajů, chci ze sebe vydat to nejlepší," dodal.

Jako nasazený hráč se zapojí do turnaje až ve druhém kole, jeho prvním soupeřem bude Nizozemec Jesper de Jong. 

Další zprávy