Kapitán Evropy mluví o síle generace Menšíka a spol. Laver Cup slibuje divokou show

Černé kurty, které osvětlují červené a modré neony a k tomu nadupaný marketing díky zvučným jménům v čele se zakladatelem akce Rogerem Federerem.
V San Franciscu se sešly výběry nejlepších tenistů Evropy a zbytku světa i s novými kapitány a pořadatelé slibují fanouškům zase o chlup lepší show než v předchozích ročnících.
Však také Američané dělají vše pro to, aby Laver Cup na jejich půdě byl pořádně vidět.
Naposledy si pohráli se jménem světové jedničky Carlosem Alcarazem a zařídili mu exkurzi do nedaleké bývalé věznice Alcatraz. Španělská hvězda putovala lodí a pak pózovala za mřížemi.
Hlavní show se bude odehrávat v pátek, sobotu a neděli v sanfranciské hale. Vedle zmiňovaného Menšíka, Macháče či Alcaraze, jsou v týmu Evropy Němec Alexander Zverev, Dán Holger Rune, Nor Casper Ruud a Ital Flavio Cobolli.
Budou se snažit pošesté v historii porazit výběr světa, který je ve složení Taylor Fritz, Alex Michelsen a Reilly Opelka z USA a doplní je Australan Alex de Minaur, Argentinec Francisco Cerúndolo a Brazilec Joao Fonseca.
I když mezi tenisovou smetánkou chybí hlavní rival Alcaraze Jannik Sinner, přesto si noví kapitáni Andre Agassi a Yannick Noah pochvalují, jaká plejáda hráčů se jim pod rukama sešla.
"Je to pro mě s takovými kluky něco nového a výzva. Bude to o tom je co nejlépe poznat nejen jako hráče, ale i jako osobnosti, abych jim nějak pomohl z nich dostat to nejlepší," prohlásil Agassi.
Benjamínek v sestavě Evropy, dvacetiletý Menšík, už si stihl zatrénovat i před Noahem, který neskrýval údiv nad tenisovým uměním nové generace.
"Tihle mladíci disponují ohromnou silou, hrají neuvěřitelný tenis už v tomhle věku. Bude to parádní tenis a je mi ctí tu být a vést je jako kapitán po Björnu Borgovi," připomenul svého předchůdce Noah.
Zároveň ale dodal, že až v San Francisu si uvědomil, jak mladým hráčům bude z lavičky udílet rady. Vždyť francouzské legendě je už 65 let.
"Je jim stejně jako mým dětem, takže naše první setkání bylo opravdu zvláštní. Ale hned jsem cítil, že ke mě přistupují jako je starému strýčkovi, a to mi vyhovuje," vtipkoval Noah.
Menšík oficiálnímu webu Laver Cupu přiznal, že připravený přijmout jakoukoli roli v týmu. Třeba i deblisty.
"Mohli bychom vytvořit dvojici se Sašou Zverevem, jsme oba vysocí a s naším servisem bychom mohli být dobré duo," myslí si český mladík.
Pro Laver Cup má slabost od svých 12 let, kdy se účastnil prvního ročníku v Praze coby fanoušek na tribuně.
"Byl to tehdy úžasný zážitek, dodnes si vzpomínám, jak Rafa Nadal skočil Rogerovi do náruče, vznikl z toho ikonický moment historie Laver Cupu," dodal.
Každý den turnaje budou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Hrát se bude na dva vítězné sety a místo třetí sady přijde na řadu super tie-break.
V pátek je za každý vyhraný zápas bod, v sobotu dva a nedělní duely jsou za tři body. Program začíná v pátek a sobotu ve 22:00 SELČ, v neděli startuje o hodinu dříve.
