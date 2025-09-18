Tenis

Kapitán Evropy mluví o síle generace Menšíka a spol. Laver Cup slibuje divokou show

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Prestižní akce se vrací na scénu a rovnou se dvěma Čechy. Tenisového Laver Cupu se tentokrát zúčastní i Jakub Menšík jako zástupce nejmladší generace a Tomáš Macháč jako náhradník Týmu Evropy. Jeden z nových kapitánů Yannick Noah se nestačí divit, jakou energii přináší do hry současné hvězdy.
Jakub Menšík na Laver Cupu
Jakub Menšík na Laver Cupu | Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Černé kurty, které osvětlují červené a modré neony a k tomu nadupaný marketing díky zvučným jménům v čele se zakladatelem akce Rogerem Federerem.

V San Franciscu se sešly výběry nejlepších tenistů Evropy a zbytku světa i s novými kapitány a pořadatelé slibují fanouškům zase o chlup lepší show než v předchozích ročnících.  

Však také Američané dělají vše pro to, aby Laver Cup na jejich půdě byl pořádně vidět.

Naposledy si pohráli se jménem světové jedničky Carlosem Alcarazem a zařídili mu exkurzi do nedaleké bývalé věznice Alcatraz. Španělská hvězda putovala lodí a pak pózovala za mřížemi. 

Hlavní show se bude odehrávat v pátek, sobotu a neděli v sanfranciské hale. Vedle zmiňovaného Menšíka, Macháče či Alcaraze, jsou v týmu Evropy Němec Alexander Zverev, Dán Holger Rune, Nor Casper Ruud a Ital Flavio Cobolli.

Budou se snažit pošesté v historii porazit výběr světa, který je ve složení Taylor Fritz, Alex Michelsen a Reilly Opelka z USA a doplní je Australan Alex de Minaur, Argentinec Francisco Cerúndolo a Brazilec Joao Fonseca.

I když mezi tenisovou smetánkou chybí hlavní rival Alcaraze Jannik Sinner, přesto si noví kapitáni Andre Agassi a Yannick Noah pochvalují, jaká plejáda hráčů se jim pod rukama sešla.

"Je to pro mě s takovými kluky něco nového a výzva. Bude to o tom je co nejlépe poznat nejen jako hráče, ale i jako osobnosti, abych jim nějak pomohl z nich dostat to nejlepší," prohlásil Agassi. 

Benjamínek v sestavě Evropy, dvacetiletý Menšík, už si stihl zatrénovat i před Noahem, který neskrýval údiv nad tenisovým uměním nové generace.

"Tihle mladíci disponují ohromnou silou, hrají neuvěřitelný tenis už v tomhle věku. Bude to parádní tenis a je mi ctí tu být a vést je jako kapitán po Björnu Borgovi," připomenul svého předchůdce Noah.

Zároveň ale dodal, že až v San Francisu si uvědomil, jak mladým hráčům bude z lavičky udílet rady. Vždyť francouzské legendě je už 65 let.

"Je jim stejně jako mým dětem, takže naše první setkání bylo opravdu zvláštní. Ale hned jsem cítil, že ke mě přistupují jako je starému strýčkovi, a to mi vyhovuje," vtipkoval Noah.

Menšík oficiálnímu webu Laver Cupu přiznal, že připravený přijmout jakoukoli roli v týmu. Třeba i deblisty.

"Mohli bychom vytvořit dvojici se Sašou Zverevem, jsme oba vysocí a s naším servisem bychom mohli být dobré duo," myslí si český mladík.

Pro Laver Cup má slabost od svých 12 let, kdy se účastnil prvního ročníku v Praze coby fanoušek na tribuně.

"Byl to tehdy úžasný zážitek, dodnes si vzpomínám, jak Rafa Nadal skočil Rogerovi do náruče, vznikl z toho ikonický moment historie Laver Cupu," dodal.

Každý den turnaje budou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Hrát se bude na dva vítězné sety a místo třetí sady přijde na řadu super tie-break.

V pátek je za každý vyhraný zápas bod, v sobotu dva a nedělní duely jsou za tři body. Program začíná v pátek a sobotu ve 22:00 SELČ, v neděli startuje o hodinu dříve.

Související

Jsi zlý člověk, slyšel Berdych od Nadala. Teď veteráni o Čechovi mluví jako o legendě

Laver Cup 2017: Rafael Nadal, Tomáš Berdych

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Svrčina nachytal italskou hvězdu úžasnou výměnou, Krejčíková zažehnala tři mečboly

Svrčina nachytal italskou hvězdu úžasnou výměnou, Krejčíková zažehnala tři mečboly

Siniaková - Kasatkinová 2:0. Úžasný výkon Češky, v Soulu vyřadila světovou šestnáctku

Siniaková - Kasatkinová 2:0. Úžasný výkon Češky, v Soulu vyřadila světovou šestnáctku

"Nejšílenější věc, co jsem viděla." Townsendovou znechutili Číňané, pak musela otočit

"Nejšílenější věc, co jsem viděla." Townsendovou znechutili Číňané, pak musela otočit

Krejčíková se Siniakovou obnovily spolupráci úspěšně. Plíšková už podruhé nevyhrála

Krejčíková se Siniakovou obnovily spolupráci úspěšně. Plíšková už podruhé nevyhrála
Tenis sport Obsah Laver Cup Jakub Menšík

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky
Zahraničí

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Podle předběžného vyšetřování armády útočník nejprve zahájil palbu z ruční zbraně a poté, co se zbraň zasekla, zaútočil bodnou zbraní.
Aktualizováno před 11 minutami
Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka
Ostatní sporty

Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová zvítězila na mistrovství světa v Tokiu v běhu na 400 metrů ve druhém čase historie 47,78 sekundy.
před 12 minutami
TGM čekal na smrt, poslední slova diktoval synu Janovi. Co bude v tajemném dopise?
Domácí

TGM čekal na smrt, poslední slova diktoval synu Janovi. Co bude v tajemném dopise?

"Myslím, že byl přesvědčen, že se konec blíží. Ze svědectví vyplývá, že už na smrt čekal," popisuje historik.
Aktualizováno před 14 minutami
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Zahraničí

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou
Prohlédnout si 12 fotografií
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se účastní oficiálního státního banketu s králem Karlem III. a královnou Camillou.
US President Donald Trump and King Charles interact at the state banquet for the US President and First Lady Melania Trump at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the
před 50 minutami
Chladný Fiala ukázal emoce. "Nedovolme vládu Babiše, Okamury a Konečné," burcoval
7:12
Domácí

Chladný Fiala ukázal emoce. "Nedovolme vládu Babiše, Okamury a Konečné," burcoval

"Češi, Moravané, Slezané, občané a občanky, braňme Česko, braňme svobodu, braňme prosperitu! Volte číslo jedenáct!" volal Fiala mezi svými příznivci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Chaos na katolické fakultě pokračuje. Akademici odvolali zastupujícího šéfa Prázného
Domácí

Chaos na katolické fakultě pokračuje. Akademici odvolali zastupujícího šéfa Prázného

Z devíti přítomných senátorů hlasovalo pro návrh osm, jeden studentský senátor odešel z místnosti.
Další zprávy