"Kanár", návrat do hry a nakonec smutek. Nosková velké finále v Pekingu prohrála

před 1 hodinou
Tenistka Linda Nosková titul na turnaji v Pekingu nezískala. Ve finále prohrála se světovou čtyřkou Američankou Amandou Anisimovovou 0:6, 6:2, 2:6 a nevyužila šanci vybojovat druhý a nejcennější triumf na okruhu WTA. Zápas trval hodinu a 46 minut.
Linda Nosková ve finále turnaje v Pekingu s Amandou Anisimovovou.
Linda Nosková ve finále turnaje v Pekingu s Amandou Anisimovovou.

Dvacetiletá Nosková prohrála s Anisimovovou druhý ze tří vzájemných duelů a neoplatila jí letošní porážku z osmifinále Wimbledonu. Nevyšlo jí čtvrté finále z pěti a druhé v tomto roce po červencovém turnaji v Praze.

Naopak trofej má Nosková z loňska z Monterrey v Mexiku.

I přes dnešní porážku se Nosková posune ve světovém žebříčku z 27. příčky na sedmnáctou, což bude její kariérní maximum. Stane se v pondělí také oficiálně novou českou jedničkou.

Ve finále v Pekingu neuspěla stejně jako loni její krajanka Karolína Muchová, jež tehdy prohrála s jinou Američankou Coco Gauffovou.

"Rozhodně jsem sem nejela s pocitem, že si zahraju finále, takže to bylo milé překvapení," řekla Nosková na kurtu. "Chci jen poblahopřát Amandě. Celý rok jsi hrála úžasně. Vlastně jsi nás všechny pořádně štvala," zažertovala s odkazem na výbornou formu soupeřky v posledních měsících.

Nosková, která odvrátila v semifinále další americké hráčce Jessice Pegulaové tři mečboly, nezahájila finále dobře.

Důrazně hrající Anisimovová ji nepustila k jedinému brejkbolu, naopak všechny tři servisy české soupeřky prolomila a za 23 minut jí nadělila "kanára". Svěřenkyni trenéra Tomáše Krupy v úvodním setu získala jen 12 fiftýnů.

Ve druhé sadě se ale česká tenistka nastartovala povedeným úvodem. Hned v prvním gamu získala brejk a Anisimovová byla očividně frustrovaná. V šesté hře odvrátila Nosková dva brejkboly a po dalším brejku utekla do vedení 5:2. Sadu vzápětí doservírovala.

O šampionce rozhodl třetí set. V něm Nosková nevyužila na začátku brejkbol, ve čtvrtém gamu za stavu 1:2 ale stejnou hrozbu při vlastním servisu odvrátila.

Byl to však její poslední uhraný game ve finále. Anisimovová čtyřmi hrami za sebou duel zlomila a po využitém prvním mečbolu padla radostí na zem.

"Bylo to neuvěřitelných pár týdnů… Spousta překážek," řekla Anisimovová, jež od finálové porážky na US Open nehrála a z předchozího turnaje v Soulu se kvůli problémům s kotníkem odhlásila. "Je šílené, že jsme to dotáhli tak daleko. A to, že jsem dneska vyhrála, je speciální," dodala Američanka.

Cestou za titulem vyřadila obě loňské finalistky Muchovou i Gauffovou či světovou osmičku Jasmine Paoliniovou. Noskovou nakonec zdolala po třísetové bitvě stejně jako ve wimbledonském osmifinále. "Jsi taky ještě hodně mladá, takže jsem si jistá, že máme před sebou ještě hodně finálových zápasů," dodala Anisimovová.

Macháče zradilo koleno

Tomáš Macháč vzdal za stavu 0:6, 1:3 utkání 3. kola turnaje Masters v Šanghaji proti Valentinu Vacherotovi z Monaka.

Český daviscupový reprezentant nastoupil do zápasu se zatejpovaným pravým kolenem, jež především v druhém setu viditelně limitovalo jeho hru.

Úspěšný kvalifikant a 204. hráč žebříčku Vacherot nadělil v prvním setu Macháčovi "kanára" za necelou půlhodinu.

V úvodu druhé sady se sice 20. nasazenému českému tenistovi podařilo poprvé v utkání udržet servis, po třetím gamu si však musel nechat ošetřit koleno.

I když ještě v zápase pokračoval, měl zjevné problémy s pohybem a za stavu 1:3 a 0:30 přišel k síti pogratulovat soupeři k postupu. Skrečoval pátý zápas v sezoně.

Macháč tak na silně obsazeném turnaji neobhájí loňské semifinále a čeká ho propad z aktuálně 23. místa žebříčku. Posledním Čechem v turnaji tak zůstal Jiří Lehečka, který se v pondělí ve 3. kole střetne s Kanaďanem Denisem Shapovalovem.

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - finále: Anisimovová (3-USA) - Nosková (26-ČR) 6:0, 2:6, 6:2.

Čtyřhra - finále: Erraniová, Paoliniová (2-It.) - Katóová, Stollárová (Jap./Maď.) 6:7 (1:7), 6:3, 10:2.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Vacherot (Mon.) - Macháč (20-ČR) 6:0, 3:1 skreč, Munar (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:4, 5:7, 6:1., Mpetshi Perricard (32-Fr.) - Fritz (5-USA) 6:4, 7:5, Rune (10-Dán.) - Humbert (21-Fr.) 6:4, 6:4, Bergs (Belg.) - F. Cerúndolo (19-Arg.) 7:6 (7:1), 6:3, Diallo (31-Kan.) - Goffin (Belg.) 3:0 skreč., Djokovič (4-Srb.) - Hanfmann (Něm.) 4:6, 7:5, 6:3.

Tenisový turnaj žen kategorie WTA 125 v Rende v Itálii (antuka, dotace 115.000 dolarů):

Dvouhra - finále: Bejlek (4-ČR) - Radivojevičová (Srb.) 6:2, 6:7 (1:3), 6:3.

 
