Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát

Linda Nosková odhodila raketu, sesunula se k zemi a hlavu schovala do dlaní, protože jí po tváři klouzalo několik slz štěstí. Dvacetiletá česká tenistka v úchvatné bitvě s americkou favoritkou Jessicou Pegulaovou vydřela postup do největšího finále dosavadní kariéry. Na "tisícovce" v Pekingu bude hrát o titul a tenisová planeta má nový terč obdivu.
Podívejte se na sestřih semifinále mezi Noskovou a Pegulaovou. | Video: Canal+Sport

"Finále? Co se to právě stalo?" Tak zněl vzkaz, který Linda Nosková krátce po největším vítězství dosavadní kariéry napsala v Pekingu na kameru. 

Velký sen je skutečností. Přerovská tenistka dokázala v semifinále odvrátit tři mečboly a nakonec po impozantním thrilleru vyřadit světovou sedmičku po setech 6:3, 1:6, 7:6.

"To byla ale bitva," obdivně glosovala na sociální síti X stanice Tennis Channel.

Nosková v pekingském týdnu po domácí superstar Čeng Čchin-wen vyřadila už druhou hráčku z top 10 a v pondělním vydání žebříčku WTA bude bez ohledu na výsledek nedělního finále nejhůře na 17. místě.

Český ženský tenis má novou jedničku.

Nosková zvládá bořit milníky v pouhých dvaceti letech. A právě věk je něčím, co nyní v tenisovém světě rezonuje.

"Linda Nosková je v širší špičce už docela dlouho a tak je velmi snadné zapomenout, kolik jí je let. Neuvěřitelná síla, neuvěřitelný cit," prohlásil novinář James Hansen z magazínu The Athletic.

Ve věku 20 let a 311 dní se Nosková stala nejmladší Češkou, která se za posledních 35 let dostala do finále podobně velkého turnaje. Překonala téměř o rok zápis Petry Kvitové.

"To je ohromné," napsal ke statistice analytický účet Opta Ace.

Hned několik zahraničních médií Noskovou po sobotním výkonu označilo za "válečnici".

Nosková jede. V jedné statistice je nejlepší na světě, Američanka minule nechápala

Linda Nosková, Peking 2025

"Wow. Pegulaová dnes bude mít problém usnout. Třetí set měla vyhrát," mínil populární tenisový novinář José Morgado.

Asociace WTA ve své reportáži pochválila Noskovou za to, že pod tlakem projevila větší rozvahu, než o jedenáct let starší finalistka loňského US Open. Odvrátila 10 z 15 brejkbolů i tři mečboly. A získala poslední dva míčky rozhodujícího tie-breaku.

S velkým napětím se nyní očekává nedělní finále, které bude reprízou těžko zapomenutelné řežby z osmifinále letošního Wimbledonu. V Londýně měla Nosková našlápnuto k velkému výsledku, mezi šestnácti nejlepšími ale padla po velkém dramatu s pozdější finalistkou Amandu Anisimovovou.

"Nosková a Anisimovová ve Wimbledonu, to byla klasika," podotkl Morgado.

Hráčky v All England Clubu doručily drama plné divokých přestřelek od základní čáry i emočních zvratů. Obě razítkovaly čáry a předháněly se v tom, kdo žlutý míček napálí tvrději a přesněji. 

Poslední slovo měla třiadvacetiletá Američanka. Vyhrála 6:2, 5:7, 6:4. Nosková poté soupeřku popsala jako "ještě větší ranařku", než je ona sama.

"Jde do toho někdy až bezhlavě, práskne tam občas míček, který ani ona sama neví, jak zahrála," poznamenala.

Začátek pekingského finále je naplánován na 13 hodin středoevropského času, vysílat ho bude stanice Canal+ Sport a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.

