Takovou kvalitu nemá nikdo, píší v Itálii. Berdych líčil, proč Češi nejsou favority

Aktualizováno před 3 hodinami
Karta se obrátila. Stačilo, aby se světová jednička Španěl Carlos Alcaraz odhlásil, a rázem jsou před čtvrtečním čtvrtfinálovým zápasem Češi jedním z hlavních favoritů na celkový triumf v Davisově poháru. Jejich kapitán Tomáš Berdych musel krotit nadšení zahraničních novinářů.
Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč
Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč | Foto: Reuters

I když nikdo nikomu nic zlého nepřeje, bylo evidentní, že úterní ranní zpráva o odstoupení španělské megahvězdy české tenisty potěšila.

Bez nejlepšího hráče světa ve skvadře soupeře je Berdychův tým papírovým favoritem čtvrtfinálové bitvy. 

Ba co víc, zahraniční média už pasují českou reprezentaci do role hlavních favoritů.

Nižší kurz na celkové vítězství v závěrečném finálovém pavouku už mají jen domácí Italové, a i ti se museli smířit s absencí své jedničky Jannika Sinnera. 

Sám český kapitán však prognózy expertů raději krotí. "Nemyslím si, že jsme favorité. Vidím to jako dlouhodobý projekt," řekl Berdych španělskému listu AS.

"Všichni kluci v týmu jsou mladí a potřebují nabrat spoustu zkušeností. Náš postup přes Ameriku do finále byl jen malý kousek skládačky," doplnil.

Italský tenisový server Ubitennis má přitom pro jeho pětici v nominaci také jen slova chvály.  

"Berdych přivezl mladý a agresivní tým. Tak komplexním a tak kvalitním mužstvem se nemůže pyšnit žádná ze zemí v poslední osmičce," napsal Ubitennis.

Přitom v případném semifinále by mohl číhat německý soupeř s hvězdným Alexanderem Zverevem. Přesto jsou západní sousedé českých tenistů v tabulce favoritů až za nimi.

Rodák z Valašského Meziříčí rozhodně nechce, aby na jeho svěřencích ležel další tlak.

"Nechci říkat, že se to nemůže stát. Bylo by skvělé, kdyby to vyšlo už letos, ale už čtvrtfinále bude obrovsky těžké i bez Alcaraze proti nám," dodal Berdych.

Také oslabení Španělé mají ze čtvrtečních soupeřů respekt. "Když se podíváme na žebříček, tak výhodu proti České republice nemáme. Ovšem v Davis Cupu není nouze o překvapení, je to jiná soutěž," prohlásil například Pablo Carreňo.

Zatímco český kapitán má k dispozici Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče, kteří se velkou část roku navzájem přeskakovali v první pětadvacítce žebříčku, jeho protějšek má rankingově chudší výběr.

Jedničkou Španělska bude 36. tenista světa Jaume Munar, v týmu jsou také zmiňovaný Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers.

Čtvrtfinálový duel proti Španělsku se rozehraje ve čtvrtek od 10 hodin a Aktuálně.cz ho přinese v online reportáži.

