Byl jsem nežádoucí osobou, o to je titul sladší, radoval se Djokovič

Srbský tenista Novak Djokovič přiznal, že po událostech, které předcházely Australian Open, mu devátý triumf na prvním grandslamu sezony udělal mimořádnou radost. Podle vlastních slov totiž do turnaje v Melbourne vstoupil jako nežádoucí osoba.

Třiatřicetiletý Djokovič v dnešním finále porazil 7:5, 6:2, 6:2 Daniila Medveděva z Ruska a připsal si osmnáctý grandslamový titul v kariéře. Před turnajem se musel vyrovnat s ostrou kritikou, když pro účastníky požadoval výjimky z přísných opatření proti šíření koronaviru.

"Myslím, že emocionálně to byl nejtěžší turnaj, co jsem zažil," citovala agentura Reuters Djokoviče, který navíc dohrával turnaj s natrženým břišním svalem. "Nejlíp bych to popsal jako jízdu na horské dráze. A o to je vítězství pro mě sladší a z turnaje si můžu odnést hodně pozitivních věcí" prohlásil.

Jeho kritici navíc nezapomněli, že loni uspořádal sérii turnajů Adria Tour, kde se nedodržovala protikoronavirové opatření a Djokovič se na ní sám nakazil koronavirem. "V médiích se to hodně probíralo. Karanténa, dopis, který jsem poslal vedení turnaje s návrhy na zlepšení od hráčů a který si všichni špatně vyložili jako seznam požadavků," uvedl Djokovič.

"A najednou jsem byl ze dne na den v Austrálii nežádoucí osobou," prohlásili první hráč světa. "Samozřejmě, že mě kritika zasáhla. Jsem také jenom člověk. Ale myslím, že za všechny ty roky už jsem se naučil podobné věci nevnímat a myslet na to, co je důležité," přidal Djokovič.