Djokovič v Paříži stále neztratil ani set, hladce prošel do semifinále

Srbský tenista Novak Djokovič prošel na Roland Garros hladce do osmifinále. Obhájce titulu přehrál ve třetím kole Slovince Aljaže Bedeneho 6:3, 6:3, 6:2 a dál na pařížské antuce pokračuje bez ztráty setu.

Pětatřicetiletý Djokovič postoupil na Roland Garros do osmifinále potřinácté za sebou. O postup do čtvrtfinále se světová jednička utká s Diegem Schwartzmanem, který ve třech setech vyřadil Grigora Dimitrova z Bulharska. S argentinským tenistou má Djokovič bilanci 6:0, v roce 2017 s ním ale ve 3. kole Roland Garros bojoval o postup v pěti setech.

"Není možné hrát perfektně, ale je třeba snažit se k tomu přiblížit," řekl Djokovič, jenž by rád ziskem titulu vyrovnal Nadalovu rekordní bilanci 21 grandslamových trofejí. "Chci hrát svoji typickou hru, agresivní tenis. Vždycky to nejde, ale dneska to bylo dobré," uvedl po duelu s Bedenem, jenž se po osmiměsíční zdravotní pauze a březnovém návratu na kurty propadl v žebříčku ATP na 195. místo.

Skalp další grandslamové šampionky získala v Paříži Běloruska Aliaksandra Sasnovičová. Po výhře nad vítězkou US Open Britkou Emmou Raducanuovou dnes vyřadila trojnásobnou grandslamovou vítězku Angelique Kerberovou. Německou tenistku porazila 6:4, 7:6.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Fernandezová (17-Kan.) - Bencicová (14-Švýc.) 7:5, 3:6, 7:5, Gauffová (18-USA) - Kanepiová (Est.) 6:3, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Kerberová (21-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), Mertensová (31-Belg.) - Gračovová (Rus.) 6:2, 6:3, Trevisanová (It.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4.