Federer se do důchodu nechystá, podepsal smlouvu na příští tři roky

Roger Federer podepsal ze zástupci turnaje v Basileji smlouvu na tři další ročníky, tedy až do roku 2019. V té době mu bude osmatřicet let.

Basilej - Jeden z nejlepších tenistů historie Roger Federer se upsal pořadatelům domácího turnaje v Basileji na příští tři roky, do důchodu se tak v brzké době nechystá. Smlouvu pro akci v rodném městě podle švýcarských médií prodloužil až do sezony 2019. V té době mu bude osmatřicet let.

Federer v pondělí potěšil české fanoušky návštěvou Prahy v rámci propagace nové týmové soutěže Laver Cup. Dnes švýcarská média informují o jeho dohodě s organizátory tradičního halového podniku v Basileji, který v minulosti už sedmkrát vyhrál a letos má v kalendáři ATP Tour termín od 23. do 29. října.

Osmnáctinásobný grandslamový šampion se letos vrátil na kurty po půlroční zdravotní pauze s kolenem a hned vybojoval v Melbourne trofej pro krále Australian Open. Domácího turnaje v basilejské St. Jakobshalle se zúčastnil už šestnáctkrát. "Podzimní turnaj před domácím publikem patří vždy k vrcholům mé sezony," řekl populární Federer.

