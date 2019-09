Forejtek je juniorským šampionem US Open. Neskutečné, že jsem vyhrál grandslam, jásal

před 1 hodinou

Jonáš Forejtek dobyl New York. | Foto: ČTK

Český tenis slaví nevšední úspěch. Po osmi letech má grandslamového šampiona ve dvouhře juniorů.

Jonáš Forejtek to dokázal a podmanil si grandslamový New York. Osmnáctiletý Čech v nedělním finále na dvorci Lousie Armstronga po působivém obratu zdolal favorizovaného domácího Američana Emilia Navu 6:7, 6:0, 6:2 a navázal na úspěch Jiřího Veselého, který zvítězil na Australian Open před osmi lety.

Celkově získal čtvrtý nasazený Forejtek již šestý český juniorský singlový titul na grandslamu. Před Veselým uspěli Dušan Lojda na US Open 2006, David Škoch na Wimbledonu 1992 a dvakrát Ivan Lendl, juniorský šampion z Roland Garros a Wimbledonu z roku 1978 .

Osmnáctiletý Forejtek letos vybojoval už třetí juniorský grandslamový titul, přičemž předtím se dvakrát radoval ve čtyřhře. V lednu na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a v červenci ve Wimbledonu s Jiřím Lehečkou.

"Je skvělé být grandslamovým vítězem. A získat po dvou deblových i singlovou trofej je neskutečné. Nabral jsem hodně zkušeností a je to velká motivace do budoucna," řekl Forejtekna tiskové konferenci.

Juniorskými šampiony na US Open v minulosti byli mimo jiné Brit Andy Murray či letošní semifinalista Bulhar Grigor Dimitrov. "Musím makat, abych se jim přiblížil," řekl Forejtek.

V prvním setu na dvorci Louise Armstronga si Forejtek i osmý nasazený Nava, který ve čtvrtfinále vyřadil Lehečku, drželi servis. Tie-break ztratil Forejtek poměrem 4:7, ale prohraná sada mu dodala odhodlání.

Ve druhém setu povolil soupeři jen devět fiftýnů a nadělil mu "kanára". Rychle vedl i ve třetí sadě, za stavu 2:3 odvrátil brejkbok a zápas dovedl po hodině a čtyřiatřiceti minutách do vítězného konce.

"Ze začátku jsem byl nervózní a možná proto příliš pasivní, ale on hrál moc dobře. Pomohl mi brejk v první hře druhé sady, od té doby jsem odehrál dva dobré sety. Jsem se svým výkonem spokojený. Bylo to dobré," pochvaloval si Forejtek.

Z New Yorku se nyní Forejtek přesune do Bosny a Hercegoviny, kde zažije premiéru v českém daviscupovém týmu. "Ještě se neví, kdo nastoupí, ale na svůj případný první start se moc těším. Uvidíme, jak mi to půjde," řekl tenista.

Mertensová se Sabalenkovou vyhrály ženskou čtyřhru

Ženskou čtyřhru na US Open vyhrál belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková. Čtvrtá nasazená dvojice zdolala v dnešním finále v New Yorku 7:5, 7:5 grandslamové šampionky Viktorii Azarenkovou z Běloruska a Australanku Ashleigh Bartyovou a obě si připsaly první titul na jednom ze čtyř největších turnajů.

Mertensová se Sabalenkovou korunovaly triumfem ve Flushing Meadows úspěšný rok, v němž společně získaly také ceněné "Sunshine Double" v Indian Wells a Miami.

Bartyové se na US Open nepodařilo obhájit loňský titul, který vyhrála s Američankou Coco Vandewegheovou. Může se však těšit na to, že se v pondělí vrátí do čela světového žebříčku dvouhry.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - finále: Mertensová, Sabalenková (4-Belg./Běl.) - Azarenková, Bartyová (8-Běl./Austr.) 7:5, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - finále: Forejtek (4-ČR) - Nava (8-USA) 6:7 (4:7), 6:0, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - finále: Osoriová (4-Kol.) - Yepifanovová (USA) 6:1, 6:0.

Čtyřhra - finále: Bartoneová, Selechmetěvová (5-Lot./Rus.) - Droguetová, Janicijevicová (Fr.) 7:5, 7:6 (8:6).