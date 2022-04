Djokovič se hanbou schovával pod tričko. Uřízl si totiž ostudu před Neymarem

Ministerstvo pro místní rozvoj s ministerstvem práce začaly připravovat nový zákon o podpoře bydlení. Základ by měl být hotový do konce roku. Norma se zaměří na zvýšení dostupnosti bydlení, rozšíření nájemního bydlení i na pomoc v bytové nouzi, řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle legislativního plánu by vláda měla výslednou normu dostat v posledním čtvrtletí příštího roku.

"Chceme dát obcím nástroj, aby řešily dostupnost bydlení dávno před tím, než se na věc díváme jako na problém na pomezí bydlení a sociální práce. Sociální bydlení je pouze jedna část. Naše ambice je mít do konce roku základ (návrhu) hotový," řekl Bartoš. Na zákonu začala pracovat skupina zástupců obou resortů. Podle ministra vychází i ze zahraničních vzorů. Zmínil Vídeň a její sociální a nájemní byty.