Djokovič i Sabalenková vstoupili do US Open vítězně. Medveděv znovu shořel

Nezaváhal ani loňský finalista Američan Taylor Fritz. Čtvrtý nasazený postoupil do druhého kola po vítězství 7:5, 6:2, 6:3 nad krajanem Emiliem Navou. Finalistka minulého ročníku Američanka Jessica Pegulaová vstoupila do turnaje výhrou nad Egypťankou Majar Šarífovou 6:0, 6:4.
Potřetí za sebou nepřešel na grandslamu přes první kolo Rus Daniil Medveděv. Šampion z roku 2021 prohrál divokou pětisetovou bitvu, kterou okořenil hádkou s rozhodčím, s Francouzem Benjaminem Bonzim 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
Djokovič, který usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, porazil o 19 let mladšího Tiena po dvou hodinách a 24 minutách. Větší potíže měl jen ve druhém setu, kde odvracel za stavu 4:5 setbol. V následné zkrácené hře už ale uspěl 7:3.
Před startem třetí sady si vzal Djokovič pauzu na ošetření pravé nohy, kde ho trápil puchýř. Poté sice přišel o servis, po obratu z 0:1 na 5:1 ale dotáhl duel k vítězství. Stal se prvním hráčem v tzv. open éře, který vyhrál v úvodních kolech grandslamů již 75 zápasů v řadě.
"Byl to zvláštní zápas," řekl Djokovič. "První set trval 20 minut a druhý hodinu a 20 minut. Ve druhé sadě bylo klíčové udržet nervy a získat ho v tie-breaku. Potom jsem se už začal cítit lépe. Vždycky můžu hrát lépe, ale je to skvělý způsob, jak tady začít," uvedl.
Sabalenková letos na všech grandslamech došla minimálně do semifinále, při dvou finálových účastech na Australian Open a Roland Garros ale sbírku tří grandslamových titulů nerozmnožila. S Masárovou ve vyrovnaném prvním setu bojovala 49 minut a zápas zlomila v úvodu druhé sady. Švýcarka měla v prvním gamu tři brejkboly, ani jeden ale nevyužila. Sabalenková pak rychle odskočila do vedení 5:0 a další komplikace už nepřipustila.
Světová čtyřka Fritz se před rokem stal prvním americkým finalistou od roku 2006 a razantně vstoupil i do tohoto ročníku. I za pomoci 11 es vyřadil držitele divoké karty Navu za rovné dvě hodiny. V prvním setu hráče z počátku druhé stovky žebříčku zlomil až ve 12. gamu, kdy mu poprvé sebral podání. Ve zbytku utkání se mu to povedlo ještě třikrát a sám zůstal stoprocentní.
Medveděv měl s Bonzim blízko k vyřazení už ve třech setech. Francouz při mečbolu za stavu 5:4 netrefil první podání a než stihl odehrát druhé, fotograf u kurtu vstal ze své pozice a začal odcházet.
Rozhodčí Bonzimu kvůli vyrušení přidělil nové první podání, což Medveděva rozčílilo. Se sudím se začal dohadovat a vyprovokoval i diváky.
"On chce jít domů, lidi. Nechce tu být. Je placený od zápasu, ne od hodiny," křičel do mikrofonů u umpiru.
Bučení fanoušků nakonec trvalo více než pět minut a uklidňovat je musel i Medveděv. Když mohl Bonzi znovu podávat, udělal dvojchybu, servis neudržel a v tie-breaku pak ztratil celý třetí set. Nastartovaný ruský tenista získal čtvrtou sadu "kanárem", pátou ale získal Francouz 6:4 a stejně jako ve Wimbledonu Medveděva v 1. kole vyřadil.
"Snažil jsem se zůstat v klidu, ale nebylo to snadné. Něco takového jsem nikdy nezažil," řekl Bonzi. "Dneska jsem získal pár nových fanoušků a pár těch, co mi nefandí. Byla to opravdu divočina," dodal.