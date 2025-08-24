Velkolepý český start do US Open. Do druhého kola prošlo všech pět nadějí

Roli favorita v prvním kole newyorského grandslamu potvrdili šestnáctý nasazený Jakub Menšík, turnajová dvacítka Jiří Lehečka, jednadvacítka Tomáš Macháč a nezaváhaly ani Markéta Vondroušová a debutantka Tereza Valentová.
Menšík porazil Nicoláse Jarryho z Chile 7:6, 6:3, 6:4, Macháč deklasoval Itala Lucu Nardiho 6:3, 6:1, 6:1 a Lehečka po obratu zdolal Chorvata Bornu Čoriče 3:6, 6:4, 7:6, 6:1. Vondroušová se po loňské absenci vrátila do Flushing Meadows výhrou 6:3, 7:6 nad Ruskou Oksanou Selechmetěvovou.
Valentová navázala při debutu na newyorském turnaji na úspěšnou kvalifikaci a stejně jako při grandslamové premiéře na letošním Roland Garros postoupila do druhého kola. Na úvod zdolala Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6, 6:4.
Devatenáctiletý Menšík šel proti Jarrymu brzy do vedení, náskok ale neudržel a první set tak musel rozhodnout až tie-break. Ten český talent získal v poměru 7:5 a úspěšně zvládl i další dva sety, přestože se nemohl zcela spolehnout na první podání. V klíčových momentech ale nezaváhal. V desátém gamu třetí sady smazal při svém servisu manko 0:40 a nakonec proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude francouzský kvalifikant Ugo Blanchet.
Macháč, jenž v New Yorku obhajuje loňské osmifinále, se v až nečekaně jednoznačném duelu zdržel s Nardim na kurtu jen necelou hodinu a půl. Ital se trápil na podání, zaznamenal deset dvojchyb a celkem se dopustil 31 nevynucených chyb. Český favorit byl naopak na servisu spolehlivý, zapsal deset es a odvrátil oba brejkboly, které soupeři nabídl.
Lehečka šel v duelu s Čoričem do vedení 3:0, pak ale začal kupit nevynucené chyby a v úvodním setu už neuhrál ani game. Pak se hra znovu vyrovnala a český tenista díky zpřesněné hře duel otočil. Zápas zlomil v tie-breaku třetího setu, v němž prohrával už 2:5, pěti body v řadě ale sadu získal a ve čtvrtém setu na kurtu dominoval.
Osmnáctiletá Valentová sice do duelu s Bronzettiovou vstoupila nervózně a v úvodním gamu čelila třem brejkbolům, všechny ale odvrátila a na servisu pak už byla suverénní. Sama naopak soupeřce sebrala podání v osmém gamu a ujala se vedení. Ve druhé sadě už o servis dvakrát přišla a poprvé v New Yorku ztratila set.
V rozhodujícím setu měla Valentová opět navrch a zvládla i dramatickou koncovku. V osmém gamu při podání soupeřky ještě první dva mečboly nevyužila a vzápětí znovu přišla i o podání. V další hře na returnu ale nervy udržela a za dvě hodiny a osm minut proměnila pátý mečbol.
Vondroušová, která vloni na US Open kvůli zranění chyběla, začala duel s ruskou kvalifikantkou ztrátou podání. Skóre ale otočila a první set získala za 37 minut. Ve druhém pak rychle odskočila do vedení 4:0 a měla na dosah hladký postup, závěr si ale zkomplikovala. Postupně promarnila pět mečbolů, třikrát přišla o podání a nakonec vítězství vydřela až v tie-breaku. V něm už od stavu 2:3 nezaváhala a vyhrála ho 7:3. O postup do třetího kola se utká s domácí McCartney Kesslerovou.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4, Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) 6:3, 6:1, 6:1, Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, Mannarino (Fr.) - Griekspoor (29-Niz.) 7:5, 6:4, 6:0, Svajda (USA) - Piros (Maď.) 6:4, 6:2, 7:5, Shelton (6-USA) - Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4, Davidovich (18-Šp.) - Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2, Fritz (4-USA) - Nava (USA) 7:5, 6:2, 6:3, Darderi (32-It.) - Hijikata (Austr.) 6:2, 6:1, 6:2, Rinderknech (Fr.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:2), 7:5, 4:6, 6:2, Blanchet (Fr.) - Marozsán (Maď.) 6:4, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2, Spizzirri - Dostanic (oba USA) 7:5, 6:4, 7:6 (7:4), Djokovič (7-Srb.) - Tien (USA) 6:1, 7:6 (7:3), 6:2, Carreňo - Llamas (oba Šp.) 7:6 (9:7), 6:4, 6:2, Kym (Švýc.) - Quinn (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), T. Etcheverry - Ugo Carabelli (oba Arg.) 6:3, 6:2, 6:0, Thompson (Austr.) - Moutet (Fr.) 6:2, 6:4, 1:6, 6:3, Giron (USA) - Navone (Arg.) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4, Nakashima (30-USA) - De Jong (Niz.) 6:2, 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 7:6 (10:7), Bonzi (Fr.) - Medveděv (13-Rus.) 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) 6:3, 3:6, 6:4, Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), Fernandezová (31-Kan.) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:1, Kesslerová (32-USA) - Linetteová (Pol.) 7:5, 7:5, Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.) 6:1, 6:2, P. Kuděrmětovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 2:2 skreč, Sabalenková (1-Běl.) - Masárová (Švýc.) 7:5, 6:1, Tjenová (Indon) - V. Kuděrmětovová (24-Rus.) 6:4, 4:6, 6:4, Ealaová (Filip.) - Tausonová (14-Dán.) 6:3, 2:6, 7:6 (13:11), Učidžimaová (Jap.) - Danilovičová (Srb.) 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9), McNallyová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:2, 6:2, Paoliniová (7-It.) - Aiavaová (Austr.) 6:2, 7:6 (7:4), Navarrová (10-USA) - Wang Ja-fan (Čína) 7:6 (11:9), 6:3, Bencicová (16-Švýc.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:3, Ostapenková (25-Lot.) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 6:3, Sunová (N. Zél.) - Osoriová (Kol.) 6:4, 2:6, 6:0, Potapovová (Rus.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 4:6, 6:2, Blinkovová (Rus.) - Starodubcevová (Ukr.) 6:3, 6:1, Azarenková (Běl.) - Inoueová (USA) 7:6 (7:0), 6:4, Pegulaová (4-USA) - Šarífová (Eg.) 6:0, 6:4.