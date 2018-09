Další deblový pár snů. Laver Cup rozzáří duo Federer a Djokovič. Chybí ale Nadal

před 2 hodinami

V Chicagu rozehrají nejlepší tenisté světa druhý ročník Laver Cupu. Chybět bude jen světová jednička.

Chicago/Praha - Opět se v jednom týmu potkají největší tenisové hvězdy světa, které se jinak celý rok staví proti sobě. Jen jim tentokrát jako kulisa nebude sloužit stověžatá Praha, ale mrakodrapy poseté Chicago. V pátek ve 20:00 středoevropského času totiž startuje druhý ročník Laver Cupu.

Výběr Evropy bude proti celku zbytku světa hájit pražské vítězství. Loni tolik obdivovaná show má tentokrát jedinou vadu na kráse. Bude totiž chybět světová jednička Rafael Nadal. Španěl je zraněný, ale fanoušky to nemusí tolik mrzet, vždyť oproti poslednímu ročníku figuruje v sestavě starého kontinentu Srb Novak Djokovič.

A kapitán evropského mužstva Björn Borg na nic nečeká a hned pro první den nominoval do závěrečného deblu dvě největší jména, vedle Djokoviče se postaví zakladatel soutěže Roger Federer.

"Odehráli jsme proti sobě tolik úžasných zápasů a teď jsme konečně v jednom týmu, myslím, že pro oba to bude velmi speciální. Jen musíme probrat, kdo bude hrát na které straně," usmíval se Švýcar.

Připomeňme si formát víkendové bitvy. Od pátku do neděle jsou každý den na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Hraje se na dva vítězné sety a místo třetí sady je super tie-break. V pátek je za každý vyhraný zápas bod, v sobotu dva a nedělní duely jsou za tři body.

"Jde o nový koncept soutěže, jiný formát, který jsem ještě nezažil a vypadá velmi zajímavě," prohlásil letošní vítěz Wimbledonu a US Open Djokovič. "Podobá se golfovému Ryder Cupu a hraje se ve jménu legendy Roda Lavera. Je to pro mě čest a bude to neobyčejný zážitek," dodal.

Páteční program rozehraje Bulhar Grigor Dimitrov, kterého zkusí zaskočit domácí Američan Frances Tiafoe. Po nich půjdou na řadu Brit Kyle Edmund s Američanem Jackem Sockem a třetí singl obstarají Belgičan David Goffin a Diego Schwartzman z Argentiny.

Výběr světa má ještě v záloze Nicka Kyrgiose, Kevina Andersona a Johna Isnera. V týmu Evropy opět figuruje i Alexander Zverev. Ten si v týdnu na setkáních s novináři dovolil malé faux pas. Podobně jako loni totiž i letos čelí hráči otázkám, zda jde o skutečnou soutěž nebo jen o exhibici za velké peníze. Všichni svorně odpovídají, že jde o regulérní bitvu, jenže německý tenista se nešťastně přeřekl.

"To je to, proč si myslím, že je tahle exhibice… ehm, tedy turnaj, tak úžasný," opravoval se Zverev.

John McEnroe, kapitán výběru světa, má v paměti nabitou pražskou O2 arenu, takže rozhodně podle něj nepůjde jen tak o nějakou exhibici ani na americké půdě.

"Byl to jeden z nejzajímavějších týdnů, jaké jsem prožil," vzpomínal někdejší bouřlivák tenisových kurtů na premiéru Laver Cupu. "Hráči se skvěle povzbuzovali a publikum bylo fantastické. Doufám, že nám Chicago pomůže vyhrát," uvedl.

Australan Kyrgios zase pociťuje zvýšenou motivaci Evropě vrátit porážku, protože loni prohrál rozhodující duel proti Federerovi.

"Bylo to srdcervoucí. Normálně nebrečím, ale když jsem loni prohrál, poprvé se mi to stalo. Udělám všechno, co budu moct, aby se to neopakovalo," prohlásil.