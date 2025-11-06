Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Babosová a Stefaniová obsadily druhou příčku ve skupině Liezel Huberové, kterou ovládly česká tenistka Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová.
Nasazené dvojky dnes uzavřou působení v základní části turnaje proti ruské dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Ve dvouhře se dnes rozhodne o postupujících ze skupiny Steffi Grafové. V prvním singlu bojuje o druhé vítězství v Rijádu Američanka Jessica Pegulaová, která hraje s Italkou Jasmine Paoliniovou.
Po nich se střetne světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska s třetí hráčkou světa Coco Gauffovou z USA.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Čtyřhra:
Skupina Liezel Huberové: Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) - Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) 2:6, 7:5, 10:5.
Tabulka:
|1.
|Siniaková, Townsendová
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Babosová, Stefaniová
|3
|2
|1
|5:4
|2
|3.
|Dabrowská, Routliffeová
|3
|1
|2
|3:4
|1
|4.
|M. Andrejevová, Šnajderová
|2
|0
|2
|1:4
|0