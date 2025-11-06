Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Tenis

Obhájkyně titulu ve čtyřhře Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová skončily na tenisovém Turnaji mistryň už v základní skupině. Třetí nasazený kanadsko-novozélandský pár dnes v přímém souboji o postup do semifinále prohrál s maďarsko-brazilskou dvojicí Tímea Babosová, Luisa Stefaniová 6:2, 5:7, 5:10.
Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová
Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová | Foto: Reuters

Babosová a Stefaniová obsadily druhou příčku ve skupině Liezel Huberové, kterou ovládly česká tenistka Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová.

Nasazené dvojky dnes uzavřou působení v základní části turnaje proti ruské dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Ve dvouhře se dnes rozhodne o postupujících ze skupiny Steffi Grafové. V prvním singlu bojuje o druhé vítězství v Rijádu Američanka Jessica Pegulaová, která hraje s Italkou Jasmine Paoliniovou.

Po nich se střetne světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska s třetí hráčkou světa Coco Gauffovou z USA.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Čtyřhra:

Skupina Liezel Huberové: Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) - Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) 2:6, 7:5, 10:5.

Tabulka:

1. Siniaková, Townsendová 2 2 0 4:1 2
2. Babosová, Stefaniová 3 2 1 5:4 2
3. Dabrowská, Routliffeová 3 1 2 3:4 1
4. M. Andrejevová, Šnajderová 2 0 2 1:4 0
 
