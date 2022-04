Britská superstar se v Praze učila hýbat. Emma mě nemile překvapila, řekl Pála

Druhý největší kurt v areálu pražské Štvanice pro osm stovek diváků v pátek zažil představení grandslamové šampionky Emmy Raducanuové. Devatenáctiletá tenisová hvězda si po boji poradila s Terezou Martincovou, přestože šlo o její profesionální premiéru na antuce.

Raducanuová vyhrála 7:5, 7:5 a srovnala stav duelu o postup do finále Poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Velkou Británií na 1:1.

"Byl to můj první zápas na antuce po čtyřech letech. Musela jsem najít způsob, jak se na povrch adaptovat a potěšilo mě, jak se mi to nakonec podařilo," vyprávěla rodačka z Toronta, která v září v New Yorku šokovala bezprecedentní jízdou z kvalifikace až k vítězné trofeji, navíc bez ztráty setu.

Po pohádkovém triumfu přišel útlum, na Štvanici ale Raducanuová další z řady porážek nepřipustila.

"Poslední dobou jsem často vydržela hrát dobře třeba set, set a půl, ale pak šla moje úroveň najednou dolů. Tady to bylo podobné, ve druhém setu jsem měla ztrátu, ale konečně jsem to dokázala překonat," popisovala, jak druhé dějství otočila ze stavu 1:4.

"Pro mě je to velké osobní vítězství. Krok správným směrem. Dává mi to sebevědomí, cítím, že jdu fyzicky nahoru," usmívala se globální superhvězda.

Přitom antuka je pro ni tajemnou, neprobádanou částí tenisového života. V Praze se v týdnu učila, jak se vlastně na oranžové drti hraje.

"V týdnu jsem den po dni musela vystavět svůj pohyb na antuce, na body jsem na ní začala hrát až ve středu, takže jsem opravdu neměla moc času," vysvětlila.

"Když se mi něco nedařilo dopoledne, šla jsem na kurt odpoledne, abych to zlepšila. Cílem pro mě bylo, abych každý den odcházela šťastná, s dobrým pocitem. To se mi tady povedlo," popsala, jak se na Štvanici naučila mít ráda antuku.

Svou taktikou v pátečním klání překvapila Terezu Martincovou i kapitána Petra Pálu.

"Tereza je těžká soupeřka. Vím, že ráda hraje rychle, tak jsem se snažila jí to znemožnit, třeba i vyššími míči a změnami rytmu. Fungovalo to velmi dobře," uvedla Raducanuová, dcera rumunského otce a čínské matky.

"Emma mě v některých věcech nemile překvapila, protože bylo v určitých situacích lepší, než jsem čekal. Hrála více nahoru, více variovala hru, hodně přemýšlela," smekl český nehrající kapitán.

"Tohle není styl tenisu, ve kterém vynikám. Mám celkově problém s antukou, je to pro mou techniku daleko náročnější. Proto jsem byla překvapená z toho, jak Emma hrála," přidala se Martincová.

Jak Pála poznamenal, teď bude světová dvanáctka jistě něco speciálního vymýšlet i proti české jedničce Markétě Vondroušové, s níž by se měla utkat v prvním sobotním utkání o druhý bod.

"Emma je schopná kraťasy dobíhat, myslím, že to bude taktická bitva a hodně

zajímavý zápas. Bude větší zima, bude těžší ty míčky ukončovat, budou tam delší výměny," predikoval nejúspěšnější kapitán v historii nyní již bývalého Fed Cupu průběh souboje týmových jedniček.

Raducanuová o Vondroušové prohlásila, že je skvělá hráčka.

"Vždyť byla ve finále Roland Garros, takže antuku miluje. Moc se na zápas proti ní těším, bude to pro mě zásadní výzva. Bude to jeden z nejtěžších zápasů na antuce, které si dokážu představit, ale dám do něj úplně všechno," uvedla.

Velký respekt před dvaadvacetiletou rodačkou ze Sokolova měla i britská kapitánka.

"Markéta je výjimečná antuková hráčka, o hodně zkušenější než kterákoli naše tenistka, především pak na antuce, což ukazuje roky. Proti Harriet Dartové dnes byla excelentní, nedovolila jí vůbec nic," prohlásila Anne Keothavongová.

Britky se však po úspěchu Raducanuové necítí být předem poražené. "Češky jsou obrovské favoritky, my velký outsider. Ale cítíme, že nejsme bez šance," řekla Keothavongová.

Její týmová jednička pak dodala: "A mimochodem, Britové milují být za outsidery."