Berdych budí emoce i po kariéře. Ve světě probíhá vášnivá pře o Čechově odkazu

V určitých momentech se zdálo, že ho čeští fanoušci nedocenili. Když vyčichla euforie z titulů v Davis Cupu, byl Tomáš Berdych častokrát terčem kritiky.
"Ano, vnímal jsem to a mrzelo mě to. Každý může mít svůj názor, ale Tomáš měl prostě skvělou kariéru, neskutečnou výkonnost. Navíc je to super kluk," reagoval pro Aktuálně.cz bývalý tenista Jiří Novák bezprostředně po Berdychově konci v roce 2019.
Ve světě si legendárního "Birdmana" cení možná o něco více. Alespoň podle ohlasů na sociální síti X, kde se v uplynulých dnech rozhořela rozsáhlá debata.
Na počátku byl status jednoho z uživatelů, který vyjádřil kategorický nesouhlas s domněnkou, že je Berdych většinou tenisových fanoušků stavěn výše než aktuální světová trojka a již trojnásobný neúspěšný finalista grandslamových turnajů: Němec Alexander Zverev.
"Roger Federer a zmatení tenisoví fanoušci tvrdí, že byl Tomáš Berdych lepší hráč než Zverev. Ale realita je následující," konstatoval a níže vypsal úspěchy obou dlouhánů.
Kromě stavu 3:1 pro Němce na grandslamová finále i jeho vyšší pozice na žebříčku zmínil Zverevovo olympijské zlato, dva triumfy na Turnaji mistrů nebo celkově sedm titulů na velkých turnajích kategorie ATP Masters 1000. Berdych naproti tomu na těchto podnicích zapsal jediný triumf, v pařížské hale Bercy v roce 2005.
Pod příspěvkem se nicméně strhla mela. Fanoušci jeden po druhém upozorňovali, že Berdych hrál ve výrazně těžší tenisové éře.
"Není zas tak složité to pochopit. Kdykoli Berdych udělal čtvrtfinále na grandslamu nebo tisícovce, musel porazit jednoho z velké trojky nebo čtyřky. Zverev byl mnohokrát ve finále, aniž by porazil někoho skutečně výjimečného," zněla jedna z odpovědí.
"Berdych hrál proti nesrovnatelně těžší konkurenci. Nemůžeš srovnávat finále proti Berrettinimu, Medveděvovi nebo mladému Sinnerovi a generaci, kde byl kromě Federera, Nadala a Djokoviče také Andy Murray, Stan Wawrinka nebo Del Potro," prohlásil další.
Drtivá většina reakcí skutečně preferovala Berdychův odkaz, byť Zverev samozřejmě zdaleka neřekl poslední slovo.
Nejlepší český tenista posledních dvou dekád se s německým tenistou střetl hned šestkrát mezi lety 2015 a 2017. Má lepší vzájemnou bilanci, zvítězil čtyřikrát, mimo jiné po pětisetové bitvě v Davis Cupu nebo ve třetím kole Wimbledonu 2016.
Berdych má v kapse dva daviscupové tituly z let 2012, 2013, kdy spolu s Radkem Štěpánkem vytvořil základní osu neporazitelného týmu. Na žebříčku dosáhl nejvýše na čtvrtou pozici, v první desítce strávil nepřetržitě více než šest let, patnáct let byl hráčem elitní stovky.
Na grandslamech se vysněného titulu nedočkal, doplatil na to, že byl vrstevníkem tří nejlepších hráčů tenisové historie. Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič mu mnohokrát zhasli naději.
I tak ale na turnajích velké čtyřky dosáhl na pozoruhodné úspěchy. V roce 2010 vyřadil ve Wimbledonu Federera i Djokoviče, ve finále ale padl s rozjetým Nadalem.
Na všech čtyřech grandslamech si rodák z Valašského Meziříčí alespoň jednou zahrál semifinále. Osmnáctkrát zde byl mezi osmi nejlepšími.
Proti nejlepší generaci tenisových dějin bojoval statečně. Federera porazil šestkrát, Nadala čtyřikrát, Djokoviče třikrát a nad Andym Murrayem vyzrál v šesti utkáních.