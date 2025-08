Superkouč křísí padlý český úkaz. Výsledky jako já nemá nikdo na světě, tvrdí Slovák

Do světové špičky měla juniorská superstar Linda Fruhvirtová našlápnuto už jako sedmnáctiletá. Senzačně se dostala mezi šestnáct nejlepších na grandslamovém Australian Open, na žebříčku to dotáhla do první padesátky. Potom se však její cesta výrazně přibrzdila. S novým věhlasným koučem se teď pokouší o restart.

Velice dlouho fungovala Linda Fruhvirtová společně s o dva roky mladší sestrou Brendou prakticky čistě v rámci rodinného podniku.

Rodiče tenistek, které v mládežnických kategoriích markantně převyšovaly své vrstevnice, se dlouhé roky snažili najít vhodné trenéry schopné posunout výkonnost dcer na novou úroveň. Marně.

Pro mnohé nevyhnutelný pád nastal u obou, Lindy i Brendy.

Zatímco mladší z nich po dlouhé zdravotní pauze teprve začala trénovat a má se vrátit v září, její starší sestra už v posledních měsících jasně prokázala, že tenis umí a disponuje potenciálem vrátit se do elitní stovky.

Na trávě v Birminghamu došla až do finále a na Wimbledonu prošla kvalifikačním sítem do prvního kola. Krátce poté si pochvalovala spolupráci s novým trenérem, Slovákem Vladimírem Pláteníkem.

"Jsem ráda, že mohu mít za sebou někoho s takovými zkušenostmi. Je to pro mě něco nového. Nikdy jsem neměla trenéra s takovými zkušenostmi z tour. Myslím, že jsem to potřebovala. Dodává práci nějaký směr a myšlenku. Myslím, že mi to rozhodně může pomoct," hodnotila angažmá kouče, který během kariéry vedl hvězdy Dominiku Cibulkovou nebo Darju Kasatkinovou.

Devětačtyřicetiletý trenér naposledy působil jako kouč Emmy Raducanuové.

Britská šampionka US Open z roku 2021, kdy prošla z kvalifikace a historicky triumfovala bez ztráty jediného setu, angažmá ukončila v březnu po pouhých dvou týdnech.

"Potkávali jsme se na turnajích několik let. Chtěli jsme to zkusit už dřív a když se ozval, že s Raducanuovou skončili, tak jsme si říkali, proč to nezkusit. Pracujeme na specifických věcech. Neboucháme jen do míčku od rána do večera, ale má to nějakou myšlenku a směr," pochvalovala si dvacetiletá Češka.

Pláteník je v tenisovém prostředí považován za trenérskou kapacitu.

Také on byl skvělým juniorem, v šestnácti se stal mistrem Československa a byl jedním z nejlepších hráčů na světě v této kategorii. Mezi dospělé se ale nikdy neprosadil, vinou zdravotních problémů i kvůli omezeným finančním možnostem.

V roli trenéra se mu ale dařilo prakticky od začátku, tenistky vede k perfekcionismu, což podle něj v ženském tenise znamená přiblížit se co nejvíce tomu mužskému.

"Své vědomosti jsem postupně získal během vlastní šestadvacetileté krví a potem vydřené praxe soukromého trenéra i během dalších dvaceti let hráčské kariéry. Nikdy jsem za sebou neměl žádnou federaci," prohlásil Pláteník nedávno v rozhovoru pro tenisovysvet.sk.

"Nebral jsem tenistky s top rankingem. Vychovával jsem a výkonnostně posouval hráčky, které byly v žebříčku od 200. do 400. místa. A postupně jsem je dotáhl mezi dvacet až třicet nejlepších na světě," uvedl rodák z Bratislavy.

A dodal: "Takové výsledky nemá za sebou možná ani jeden trenér na světě."

Pláteník skutečně dokázal své svěřenkyně výrazně zlepšit, nikoli ovšem tak, jak sám popisoval.

Cibulková se během spolupráce posunula ze 155. místa na dvanácté. Ruska Naďa Petrovová z 29. příčky na třináctou. A v roce 2013, tehdy ještě Chorvatka Ajla Tomljanovicová, ze 162. místa na 73. pozici.