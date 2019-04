Australské tenistky jsou po 26 letech ve finále Fed Cupu

před 5 hodinami

Australské tenistky jsou poprvé od roku 1993 ve finále Fed Cupu. Postup jim v rozhodující čtyřhře za stavu 2:2 s Běloruskem zajistily doma v Brisbane Ashleigh Bartyová a Samantha Stosurová vítězstvím 7:5, 3:6 a 6:2 nad Viktorií Azarenkovou a Arynou Sabalenkovou.

Australanky se v listopadovém finále utkají s vítězkami duelu mezi Francií a Rumunskem, kde je po prvním dnu stav 1:1. Dnes by proti sobě v Rouenu měly nastoupit Caroline Garciaová se Simonou Halepovou a Kristina Mladenovicová s Mihaelou Buzarnescuovou, pak by případně také rozhodla čtyřhra.

Domácí výběr v Brisbane dnes nejprve poslala do vedení Bartyová, která si v souboji týmových jedniček poradila se Sabalenkovou dvakrát 6:2. Pátý duel si pak vynutila Azarenková po jednoznačném triumfu dvakrát 6:1 nad Stosurovou. "S Ash jsem nikdy čtyřhru nehrála, takže jsme věděly, že to bude náročné," řekla Stosurová.

"Ale byla jsem připravená podat maximální výkon a je fantastické, že se nám to povedlo," přidala Stosurová. "Celý rok jsme na to tvrdě dřely a v listopadu tady do toho dáme úplně všechno," připomněla, že Australanky čeká finále na domácí půdě.

Hlavní podíl na úspěchu měla devátá hráčka světa Bartyová, která vyhrála všechny tři své zápasy. Tři duely navíc vyhrála i v úvodním kole s USA, což se jí povedlo jako vůbec první tenistce v historii Fed Cupu. Austrálie díky ní prošla do prvního finále po 26 letech a může Fed Cup vyhrát poprvé od roku 1974.

Australanky jsou se sedmi tituly třetím nejúspěšnějším týmem soutěže, vedou Američanky s osmnácti, druhé Češky mají trofejí jedenáct.

Semifinále tenisového Fed Cupu:

Brisbane: Austrálie - Bělorusko 3:2

Bartyová - Sabalenková 6:2, 6:2, Stosurová - Azarenková 1:6, 1:6, Bartyová, Stosurová - Azarenková, Sabalenková 7:5, 3:6, 6:2.

13:00 Rouen: Francie - Rumunsko.