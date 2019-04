Nadal padl. V Monaku ukončil vítěznou sérii 25 setů a 18 duelů, odvracet musel kanára

před 2 hodinami

Španělský tenista Rafael Nadal nečekaně vypadl v Monte Carlu v semifinále a sbírku rekordních jedenácti titulů z tohoto turnaje Masters nerozšíří. Druhý hráč světového žebříčku v semifinále prohrál 4:6 a 2:6 s Fabiem Fogninim.

Italský tenista v neděli vyzve Dušana Lajoviče, kterého čeká první finále v kariéře. Nenasazený srbský hráč si v semifinále poradil 7:5 a 6:1 s turnajovou desítkou a čtvrtfinálovým přemožitelem světové jedničky Novaka Djokoviče Rusem Daniilem Medveděvem.

Nadal na antuce v Monte Carlu vyhrál posledních 18 zápasů a 25 setů a proti Fogninimu to vypadalo, že sérii bez problémů prodlouží, protože se v prvním setu ujal vedení 3:1. Jenže osmnáctý hráč světa zabral, skóre otočil a ve druhé sadě už utkání dominoval.

Fognini se ujal vedení 5:0 a 40:0, ale Nadal odvrátil tři mečboly a prvního kanára v Monte Carlu od roku 2005 zažehnal. Poté už ale jen snížil na konečných 2:6 a přišel o šanci získat v Monte Carlu čtvrtý titul za sebou, když tam v semifinále vypadl poprvé od roku 2015.

"Byl to prostě přesně ten den, kdy se vám vůbec nic nedaří. Navíc Fabio hrál skvěle," řekl Nadal. "Odehrál jsem jeden z mých nejhorších zápasů za posledních čtrnáct let. Se štěstím jsem ve druhém setu získal dva gamy, takže jsem alespoň odvrátil ještě horší výsledek. Vůbec jsem při zápase nepřemýšlel, jen nad tím, jak špatně hraju," dodal.

Lajovič ve druhém semifinále předvedl velký obrat, protože v prvním setu prohrával 1:5. Světová čtrnáctka Medveděv ale nedokázal ve větrných podmínkách zopakovat výkon ze čtvrtfinále, kde vyřadil dvojnásobného šampiona Djokoviče.

"Byl to neuvěřitelný zápas. Prohrávat 1:5 byla noční můra. Ale podařilo se mi dostat se zpátky do rytmu a vyhrál jsem deset gamů za sebou," řekl Lajovič. "V tom dnešním větru ale nebylo možné hrát normální tenis. Prostě jsem lépe trefoval forhendy než on," dodal.

Osmadvacetiletý Lajovič, kterému v žebříčku patří 48. místo, tak v Monte Carlu stále neztratil ani set. Současně se stal nejníže postaveným finalistou turnaje od roku 2001, kdy si o titul neúspěšně zahrál tehdejší třiapadesátý hráč světa Hišám Arází z Maroka.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 5,207.405 eur):

Dvouhra - semifinále:

Fognini (13-It.) - Nadal (2-Šp.) 6:4, 6:2, Lajovič (Srb.) - Medveděv (10-Rus.) 7:5, 6:1.