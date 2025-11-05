Anisimovová se pomstila za wimbledonskou hrůzu. Šwiatekovou poslala z Rijádu domů

Čtyřiadvacetiletá Anisimovová porazila šestinásobnou grandslamovou vítězku podruhé ze tří zápasů. Navázala proti ní na vítězství ze čtvrtfinále letošního US Open a nenapodobila finálovou porážku z Wimbledonu, kde s Polkou prohrála 0:6, 0:6. V dnešním utkání nepřišla ani jednou o servis. Dál prožívá povedené vystoupení na závěrečné akci roku, kde debutuje.
Naopak Šwiateková nenapodobí na Turnaji mistryň triumf z roku 2023. V Rijádu prohrála i druhý dobře rozehraný duel. V pondělí nedotáhla vedení 1:0 na sety také proti Rybakinové.
Světová čtyřka Anisimovová nevyužila v prvním setu čtyři brejkboly a prohrála v tie-breaku 3:7. Ve druhé sadě ale Američanka za stavu 1:1 tři brejkboly odvrátila a po prolomeném servisu v 10. hře srovnala. Rozhodl třetí set: Anisimovová získala brejk ve čtvrtém gamu a později utekla do vedení 4:1. Duel zakončila při servisu Šwiatekové při prvním mečbolu.
"Letos jsem už hrála hodně zápasů na tři sety. Když jich ale hrajete tolik, tak si ani neuvědomujete statistiky. Věděla jsem, že to dnes bude těžké, ale užívala jsem si to," řekla v rozhovoru na kurtu Anisimovová. "Hrála jsem dnes svůj tenis. Snažila jsem se být plně koncentrovaná a ukázala jsem své nejlepší údery," doplnila.
Šestadvacetiletá Rybakinová, která plní v Rijádu roli nasazené šestky, vyhrála duel nad 10. hráčkou světa Alexandrovovou za hodinu a 13 minut. Odvrátila pět ze šesti brejkbolů, pomohlo jí také osm es. Vítězka říjnového turnaje v Ning-po ovládla i devátý zápas po sobě, do kterého nastoupila.
První set získala wimbledonská vítězka z roku 2022 díky brejku v devátém gamu. Ve druhé sadě vedla Rybakinová už 5:2, Alexandrovová ale závěr zdramatizovala a za stavu 4:5 měla další dva brejkboly na srovnání. Rybakinová je ale odvrátila a utkání zakončila při druhém mečbolu.
Ve čtyřhře naopak dohrály nasazené jedničky Sara Erraniová a Jasmine Paolinová. Italky prohrály s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 3:6, 3:6. Turnajové čtyřky Kuděrmětovová a Mertensová se v pátečním semifinále utkají s česko-americkou dvojicí Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Sereny Williamsové: Anisimovová (4-USA) - Šwiateková (2-Pol.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, Rybakinová (6-Kaz.) - Alexandrovová (10-Rus.) 6:4, 6:4.
Konečná tabulka:
|1.
|Rybakinová
|3
|3
|0
|6:1
|3
|2.
|Anisimovová
|3
|2
|1
|4:4
|2
|3.
|Šwiateková
|3
|1
|2
|4:4
|1
|4.
|Alexandrovová
|1
|0
|1
|0:2
|0
Poznámka: Američanka Madison Keysová kvůli viróze odstoupila, nahradila ji Ruska Jekatěrina Alexandrovová.
Čtyřhra:
Skupina Martiny Navrátilové: V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Erraniová, Paoliniová (1-It.) 6:3, 6:3.
|1.
|Sie Šu-wej, Ostapenková
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|V. Kuděrmětovová, Mertensová
|3
|2
|1
|5:3
|2
|3.
|Erraniová, Paoliniová
|3
|1
|2
|2:4
|1
|4.
|Muhammadová, Schuursová
|2
|0
|2
|1:4
|0