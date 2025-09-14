Tenis

Američané pod palbou kritiky. Plán byl uštvat Menšíka, to nevyšlo, kál se kapitán

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 16 minutami
Mají dva hráče v první světové šestce, přesto bude finále Davis Cupu bez nich. Tým USA prohrál v sobotu těsnou bitvu s tenisovou partou kapitána Tomáše Berdycha a do poslední osmičky se protáhli Češi. Šéf amerického týmu Bob Bryan přiznal, že mu nevyšla zásadní taktika.
Tomáš Berdych a Jakub Menšík
Tomáš Berdych a Jakub Menšík | Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda

Kapitáni často taktizují do posledních zápasů. Tají, koho nasadí, mění nominace. V česko-americké bitvě to neplatilo. Jak Bryan, tak Berdych nasadili do rozhodujícího pátého duelu muže, kterým páteční dvouhra vůbec nevyšla. 

A logicky ten tým, který ze souboje odešel jako poražená, teď sklízí kritiku expertů. 

"Frances Tiafoe byl celý víkend velmi slabý. Stejně jako po celý rok. USA mají dva hráče v top 10, tři v top 15 a čtyři v top 30, spoustu deblových specialistů, přesto nejsou schopní dostat se mezi nejlepších zemí světa," nechápe například známý portugalský tenisový reportér José Morgado. 

Pod jeho příspěvkem na síti X se rozhořela bouřlivá debata, proč po mizerném výkonu proti Lehečkovi nenastoupil v sobotu raději americký obr Reilly Opelka.  

Ospravedlnit se snažil na tiskové konferenci i kapitán USA i Bob Bryan, který věřil, že na Jakuba Menšíka nakonec padne únava poté, co odehrál tři sety ve čtyřhře.

"Naši deblisté dokázali Menšíka udržet na kurtu několik hodin v tom vedru. Je jedno, že to je čtyřhra, pořád je to fyzicky náročné," vysvětloval Bryan.

Jenže Menšík po Lehečkově srovnání s Taylorem Fritzem na 2:2 vlétl na Tiafoea ve velkém stylu a první set ukořistil poměrem 6:1.

"Pořád jsem Francesovi říkal: ´Hele, ten kluk hraje dobře, ale udrž ho na kurtu a uvidíme, jak se dokáže unavit. Pokud bude zápas fyzicky náročný, nikdy nevíš, co se stane´," líčil taktiku Bryan.

Jenže i v tom druhém dokázal Menšík držet krok a dotáhl výhru ve dvou sadách. "Bylo vidět, že Francesovo úsilí přinášelo nějaké body, ale Menšík dřel a když potřeboval, tak klíčový fiftýn urval," dodal někdejší špičkový deblista.

Pro český tým měl nakonec americký nehrající kapitán jen slova chvály.

"Klobouk dolů před nimi. Na klíčové body, na brejkboly dokázali skvěle zaservírovat, zasloužili si vyhrát," uvedl Bryan.

Už před zápasem zámořská média považovala tuto bitvu, do které se zapojilo hned pět hráčů světové třicítky, za to nejlepší z daviscupového víkendu a vítěz 114 turnajů ATP ve čtyřhře to může jen potvrdit.

"Tomáš Berdych sem přijel s týmem skvěle připravený. Na papíře to byl těžký soupeř a zahrál tu přesně, jak umí. V Boloni budou nebezpeční a klidně můžou celý turnaj vyhrát," myslí si Bryan. 

Související

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Tennis: Davis Cup

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Neskutečný obrat! Skvělý Lehečka nakopl tým, zkoprnělé Američany dorazil Menšík

Neskutečný obrat! Skvělý Lehečka nakopl tým, zkoprnělé Američany dorazil Menšík
Tenis sport Obsah Davis Cup Bob Bryan (tenista)

Právě se děje

před 5 minutami
Senzační návrat na mistrovství světa. Volejbalisté smetli tradičního obra
Ostatní sporty

Senzační návrat na mistrovství světa. Volejbalisté smetli tradičního obra

Čeští volejbalisté na úvod mistrovství světa na Filipínách vybojovali vítězství 3:0 nad Srbskem.
před 16 minutami
Američané pod palbou kritiky. Plán byl uštvat Menšíka, to nevyšlo, kál se kapitán
Tenis

Američané pod palbou kritiky. Plán byl uštvat Menšíka, to nevyšlo, kál se kapitán

Mají dva hráče v první světové šestce, přesto bude finále Davis Cupu bez nich. Tým USA prohrál těsnou bitvu s partou kapitána Tomáše Berdycha.
Aktualizováno před 18 minutami
Kvíz: Poznáte metaforu, eufemismus i oxymóron? Otestujte znalosti češtinářských pojmů
Infografika
Magazín

Kvíz: Poznáte metaforu, eufemismus i oxymóron? Otestujte znalosti češtinářských pojmů

Písemky testující znalosti jazykových pojmů bývaly pro mnohé postrachem hodin češtiny. Připomeňte si, co je metonymie, hyperbola nebo apoziopeze.
před 41 minutami
Video

Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout nákaze žloutenkou? V kapse mějte pořád dezinfekci

Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout nákaze žloutenkou? V kapse mějte pořád dezinfekci
2:53
Aktualizováno před 46 minutami
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence
Zahraničí

ŽIVĚ
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: neposedné tupláky, zelená bohyně nebo tichá pieta

Škoda tyhle fotky minout: neposedné tupláky, zelená bohyně nebo tichá pieta
Prohlédnout si 12 fotografií
New York, USA: zpěvačka Doja Cat pózuje na červeném koberci při udílení cen MTV Video Music Awards 2025 v Elmontu.
Esteio, Brazílie: jezdci soutěží na koních plemene Criollo v hlavní brazilské přehlídce umění drezůry s tímto jihoamerickým plemenem.
před 2 hodinami
Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká
Tenis

Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych po postupu do finálové fáze Davis Cupu řekl, že chce úspěch dlouho vstřebávat.
Další zprávy