Američané pod palbou kritiky. Plán byl uštvat Menšíka, to nevyšlo, kál se kapitán

Kapitáni často taktizují do posledních zápasů. Tají, koho nasadí, mění nominace. V česko-americké bitvě to neplatilo. Jak Bryan, tak Berdych nasadili do rozhodujícího pátého duelu muže, kterým páteční dvouhra vůbec nevyšla.
A logicky ten tým, který ze souboje odešel jako poražená, teď sklízí kritiku expertů.
"Frances Tiafoe byl celý víkend velmi slabý. Stejně jako po celý rok. USA mají dva hráče v top 10, tři v top 15 a čtyři v top 30, spoustu deblových specialistů, přesto nejsou schopní dostat se mezi nejlepších zemí světa," nechápe například známý portugalský tenisový reportér José Morgado.
Pod jeho příspěvkem na síti X se rozhořela bouřlivá debata, proč po mizerném výkonu proti Lehečkovi nenastoupil v sobotu raději americký obr Reilly Opelka.
Ospravedlnit se snažil na tiskové konferenci i kapitán USA i Bob Bryan, který věřil, že na Jakuba Menšíka nakonec padne únava poté, co odehrál tři sety ve čtyřhře.
"Naši deblisté dokázali Menšíka udržet na kurtu několik hodin v tom vedru. Je jedno, že to je čtyřhra, pořád je to fyzicky náročné," vysvětloval Bryan.
Jenže Menšík po Lehečkově srovnání s Taylorem Fritzem na 2:2 vlétl na Tiafoea ve velkém stylu a první set ukořistil poměrem 6:1.
"Pořád jsem Francesovi říkal: ´Hele, ten kluk hraje dobře, ale udrž ho na kurtu a uvidíme, jak se dokáže unavit. Pokud bude zápas fyzicky náročný, nikdy nevíš, co se stane´," líčil taktiku Bryan.
Jenže i v tom druhém dokázal Menšík držet krok a dotáhl výhru ve dvou sadách. "Bylo vidět, že Francesovo úsilí přinášelo nějaké body, ale Menšík dřel a když potřeboval, tak klíčový fiftýn urval," dodal někdejší špičkový deblista.
Pro český tým měl nakonec americký nehrající kapitán jen slova chvály.
"Klobouk dolů před nimi. Na klíčové body, na brejkboly dokázali skvěle zaservírovat, zasloužili si vyhrát," uvedl Bryan.
Už před zápasem zámořská média považovala tuto bitvu, do které se zapojilo hned pět hráčů světové třicítky, za to nejlepší z daviscupového víkendu a vítěz 114 turnajů ATP ve čtyřhře to může jen potvrdit.
"Tomáš Berdych sem přijel s týmem skvěle připravený. Na papíře to byl těžký soupeř a zahrál tu přesně, jak umí. V Boloni budou nebezpeční a klidně můžou celý turnaj vyhrát," myslí si Bryan.
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.