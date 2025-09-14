Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Bitva Američanů s českým týmem přinesla tři emotivní, nabité, strhující duely. Zbylé dva domácím vůbec nevyšly a v obou stál na kurtu France Tiafoe. Na něm bylo, aby se za stavu 2:2 porval s Jakubem Menšíkem o rozhodující bod. Neporval, prohrál 1:6 a 4:6.
Výklep dostala světová devětadvacítka už v prvním duelu s Lehečkou, Tiafoe nedokázal české jedničce ani jednou vzít podání, padl za hodinu a osmnáct minut s pouhými pěti uhranými gemy.
A už tehdy se divákům omlouval. "Myslím, že to je víte na co… Hrajeme před vlastními diváky, fanoušky, kteří se za mě v posledních letech několikrát postavili. Zaplatili za zápas svoje těžce vydělané peníze a je těžké, když jim nemůžete předvést to nejlepší," sypal si popel na hlavu po pátečním nezdaru.
Mizérie z prvního zápasu ho ovšem naštěstí příliš nenamotivovala. V rozhodujícím duelu proti Menšíkovi předvedl obdobně slabý výkon a opět nedokázal uhrát víc než pět gemů.
Jestli je Tiafoe padlým mužem daviscupové kvalifikace, jejím hrdinou je Jiří Lehečka. Postaral se o první bod a hlavně spasil český výběr za stavu 1:2 poté, kdy Menšík s Macháčem ztratili urputný souboj v deblu. Lehečka vyhrál proti Tayloru Fritzovi první zápas z dosavadních pěti vzájemných a otevřel cestu k senzačnímu postupu.
"Už mě ten chlap nebaví. Takovou bitvu sehrajeme pokaždé," smál se ještě na kurtu třiadvacetiletý Lehečka. "Oba jsme věděli, co od sebe máme očekávat. Bylo to opravdu vydřené vítězství. Samozřejmě tam bylo plno momentů, které byly důležité, ale v těchhle podmínkách, ještě po tom, jak kluci dlouho bojovali ve čtyřhře, bylo hlavní se jen kousnout, makat každý balon a nedívat se na skóre. A to se mi povedlo, za což jsem rád," oddechl si po zápase Lehečka.
Kromě favorizovaných domácích tenistů se museli Češi poprat i s počasím v Delray Beach. Denní vedra vystřídaly večerní bouřky a déšť, které také na dvě hodiny přerušily utkání čtyřhry.
"Kolik jsem propotil triček? Asi čtyři. Pak už se potím tak, že i kdybych si je měnil každé dva gamy, tak to vypadá pořád stejně. Naučil jsem se s tím hrát a při zápase to člověk tolik nevnímá, pokud mu ten pot nekape na grip nebo na raketu. Jinak po těle jsme na to zvyklí. Po druhém setu jsem se šel převléknout úplně celý, protože mi i padaly trenky, jak byly od potu. Ale s tím jsme počítali od začátku, že podmínky budou náročné," popisoval hrdina výběru Tomáše Berdycha.