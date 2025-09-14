Tenis

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Sport Sport
před 1 hodinou
Už před víkendem světová média tipovala, že souboj Američanů s českým výběrem v rámci daviscupové kvalifikace bude tím nejlepším, co letošní ročník nabídne. Trefila to přesně. Zatímco z českého týmu povstal hrdina v podobě Jiřího Lehečky, Američanům souboj polepil Frances Tiafoe. Ten se přitom už po první porážce omlouval domácím divákům.
Jiří Lehečka v utkání s Tifoem
Jiří Lehečka v utkání s Tifoem | Foto: Reuters

Bitva Američanů s českým týmem přinesla tři emotivní, nabité, strhující duely. Zbylé dva domácím vůbec nevyšly a v obou stál na kurtu France Tiafoe. Na něm bylo, aby se za stavu 2:2 porval s Jakubem Menšíkem o rozhodující bod. Neporval, prohrál 1:6 a 4:6.

Související

Neskutečný obrat! Skvělý Lehečka nakopl tým, zkoprnělé Američany dorazil Menšík

Český daviscupový tým po postupu

Výklep dostala světová devětadvacítka už v prvním duelu s Lehečkou, Tiafoe nedokázal české jedničce ani jednou vzít podání, padl za hodinu a osmnáct minut s pouhými pěti uhranými gemy.

A už tehdy se divákům omlouval. "Myslím, že to je víte na co… Hrajeme před vlastními diváky, fanoušky, kteří se za mě v posledních letech několikrát postavili. Zaplatili za zápas svoje těžce vydělané peníze a je těžké, když jim nemůžete předvést to nejlepší," sypal si popel na hlavu po pátečním nezdaru.

Mizérie z prvního zápasu ho ovšem naštěstí příliš nenamotivovala. V rozhodujícím duelu proti Menšíkovi předvedl obdobně slabý výkon a opět nedokázal uhrát víc než pět gemů.

Jestli je Tiafoe padlým mužem daviscupové kvalifikace, jejím hrdinou je Jiří Lehečka. Postaral se o první bod a hlavně spasil český výběr za stavu 1:2 poté, kdy Menšík s Macháčem ztratili urputný souboj v deblu. Lehečka vyhrál proti Tayloru Fritzovi první zápas z dosavadních pěti vzájemných a otevřel cestu k senzačnímu postupu.

"Už mě ten chlap nebaví. Takovou bitvu sehrajeme pokaždé," smál se ještě na kurtu třiadvacetiletý Lehečka. "Oba jsme věděli, co od sebe máme očekávat. Bylo to opravdu vydřené vítězství. Samozřejmě tam bylo plno momentů, které byly důležité, ale v těchhle podmínkách, ještě po tom, jak kluci dlouho bojovali ve čtyřhře, bylo hlavní se jen kousnout, makat každý balon a nedívat se na skóre. A to se mi povedlo, za což jsem rád," oddechl si po zápase Lehečka.

Kromě favorizovaných domácích tenistů se museli Češi poprat i s počasím v Delray Beach. Denní vedra vystřídaly večerní bouřky a déšť, které také na dvě hodiny přerušily utkání čtyřhry.

"Kolik jsem propotil triček? Asi čtyři. Pak už se potím tak, že i kdybych si je měnil každé dva gamy, tak to vypadá pořád stejně. Naučil jsem se s tím hrát a při zápase to člověk tolik nevnímá, pokud mu ten pot nekape na grip nebo na raketu. Jinak po těle jsme na to zvyklí. Po druhém setu jsem se šel převléknout úplně celý, protože mi i padaly trenky, jak byly od potu. Ale s tím jsme počítali od začátku, že podmínky budou náročné," popisoval hrdina výběru Tomáše Berdycha.

 
Mohlo by vás zajímat

Berdych byl unešený z toho, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme stěží zahlédli, říká

Berdych byl unešený z toho, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme stěží zahlédli, říká

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Neskutečný obrat! Skvělý Lehečka nakopl tým, zkoprnělé Američany dorazil Menšík

Neskutečný obrat! Skvělý Lehečka nakopl tým, zkoprnělé Američany dorazil Menšík

Davis Cup živě: Třetí set ovládli Američané, Češi selhali v osudové chvíli

Davis Cup živě: Třetí set ovládli Američané, Češi selhali v osudové chvíli
Tenis sport Obsah Davis Cup Frances Tiafoe (tenista) Jiří Lehečka

Právě se děje

před 1 minutou
Berdych byl unešený z toho, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme stěží zahlédli, říká
Tenis

Berdych byl unešený z toho, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme stěží zahlédli, říká

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych po postupu do finálové fáze Davis Cupu řekl, že chce úspěch dlouho vstřebávat.
před 5 minutami
Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana
5:54
Domácí

Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana

Aktuálně.cz přináší předvolební reportáž o lidech, kteří považují za nejdůležitější rodinu a jsou spokojení, ale i o těch, kteří nadávají na vládu.
před 53 minutami
Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy
2:57
Zprávy

Po Pornhubu další na řadě. Platební giganti cenzurují erotiku i tvorbu s LGBT tématy

Visa a Mastercard nutí videoherní platformy mazat erotické a LGBT hry. Tvůrci mluví o finanční cenzuře.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy
Zahraničí

ŽIVĚ
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland
Magazín

Šnečí král v nesnázích. Vzácnému Nedovi hledá protějšek celý Nový Zéland

Šnek Ned z Nového Zélandu hledá lásku – a pomáhá mu s tím celý Nový Zéland, kterého se jim zželelo kvůli jeho anatomickému problému.
před 1 hodinou
Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu
Magazín

Rok na „Marsu“. Čtyři dobrovolníci se nechají zavřít do 3D tištěného habitatu

Už 19. října se čtyři pečlivě vybraní dobrovolníci nechají v rámci simulace života na Marsu zavřít na 378 dní do prostoru o 158 metrech čtverečních.
před 1 hodinou
Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům
Tenis

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Zatímco z českého týmu povstal hrdina v podobě Jiřího Lehečky, Američanům souboj polepil Frances Tiafoe.
Další zprávy