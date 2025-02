Sparta sjednotila tým, Kuchta jí chyběl. Možností na drama ale ubývá, říká Bičík

"Sparťanský útočník Jan Kuchta zapadl skvěle zpátky do mužstva, už skóroval dvakrát. Takový hráč jí na podzim chyběl," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Poněkud mě však zklamal Hradec Králové, čekal jsem, že Spartu potrápí víc. Nedostal se vůbec do hry. Bylo to však nesmírně účinným sparťanským vysokým presinkem, k ničemu hosty nepustila.

Slavia v Pardubicích jasně dominovala, vyslala přes třicet střel, kdyby dala další dva góly, nikdo by se nedivil.

Chyběl střelec Tomáš Chorý, ale Mojmír Chytil už má na kontě rovněž osm gólů, počíná si zdatně. Nastoupil v základu, hrál dobře, takový útočník je pro každou obranu nepříjemný.

Těžko však očekávat nějakou zápletku v boji o titul, pokud bude Slavia vítězit. Liga strašně letí, možností na drama ubývá.

Sparta musí čekat na nějaké zaváhání a vzhledem k náskoku ne jen jedno, ale opakované. Ujít prvenství si Slavia asi už nenechá.

Plzeň je pořád druhá, nad Libercem vyhrála, nijak přesvědčivě, ovšem dva dny po utkání už to nikdo moc řešit nebude. I ona musí čekat na zaváhání Slavie a sama se obávat o druhou příčku.

Do utkání dost zásadně vstoupil VAR. Několikrát jsem si pouštěl zákrok brankáře Tomáše Koubka na plzeňského útočníka. Nějaký kontakt tam byl, nebylo ovšem to nijak velkou silou, štrejchnul ho, plzeňský hráč udělal několik kroků a pak se zřítil k zemi.

Podle mého to na červenou nebylo. Jestliže se však posuzuje takový střet jako faul a zamezení vyložené šance, pak to podle pravidel červená je.

Jít ven měl ovšem i domácí stoper Svetozar Markovič, také srazil unikajícího hráče. Někdo může namítnout, že při vyběhnutí gólmana je branka úplně odkrytá, při faulu posledního obránce stojí proti útočníkovi právě ještě gólman.

Ale tak se to nebere. Je to stejný případ, faul posledního v obraně, tedy červená karta. Utkání tím bylo dost ovlivněno. (Komise rozhodčích ve svém prohlášení potvrdila správnost vyloučení Koubka, ovšem ven měl podle ní jít právě i Markovič - pozn. Aktuálně.cz)

Rozebírá se, co všechno zahodil ostravský Filip Kubala. Trochu se ho zastanu, pochválím totiž olomouckého Jana Koutného, který se přesouval výborně k tyči. To opticky střelce rozhodí. Máš volnou branku, najednou se tam objeví pohyb velkého těla. Chceš to uklidit co nejvíc k tyči, nakonec mineš.

O Kubalovi jde zvěst, že není klasický střelec, ale umí obranu náběhy roztrhat, dostane se do šancí, vytváří prostor pro jiné. A třeba góly také přijdou.

Dvaatřicetiletý Aleš Mandous odešel ze Slavie do Mladé Boleslavi. Podle mého udělal dobře. Ve Slavii je velká konkurence, v Boleslavi ovšem rovněž, Matouš Trmal chytal dobře. Nevím, jak se tam nyní dohodli, ovšem Mandous proti Teplicím zlikvidoval několik těžkých střel, bude posila. Tým má nyní dobrou brankářskou dvojici.

V brance Slovácka dostal příležitost dvaadvacetiletý Jiří Borek, jenž před tím působil ve druholigovém Vyškově. První jarní utkání proti Spartě mu moc nevyšlo, teď dostal v Jablonci čtyři góly. Já ho však nezatracuju.

Měl to těžké, potřebuje však získávat zkušenosti, z lavičky je nenasbírá. Slovácko v něm možná objevilo mnoholetou budoucnost. Klidně na deset let. Nic proti Milanu Hečovi, mám ho hrozně rád, jenže čas nezastavíš.

Co se děje v Českých Budějovicích, je nepochopitelné. Ani penaltu nevyužijí. Šel na ni zkušený Jirka Skalák, věřil si, kdo jiný, snad pak jedině z lavičky trenér Jirka Kladrubský. Je to asi už nějaký zmar, absolutní křeč.

Bylo dobře, že se utkání Karviné na Dukle odložilo, hosté měli kádr dost zdecimovaný. Nemá cenu, aby nastupovali hráči s teplotou, nemocní, to je o zdraví. Ani aby nastoupilo pět hráčů z béčka a sedm z dorostu. Ligu by to jenom poškodilo.