Sparta, co jsem znal, se změnila, přiznal Schick. Nemá ho prý čím překvapit

Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick se těší na první zápas v evropských pohárech proti Spartě, která ho vychovala a odkud v létě 2016 zamířil do zahraničí.

Devětadvacetiletý reprezentační útočník se s některými lidmi v letenském klubu stále zná a věří, že český šampion favorita nepřekvapí. Na předzápasové tiskové konferenci Schick řekl, že chce s Bayerem výhrou stvrdit přímý postup do osmifinále.

Hvězdný reprezentant si dosud v pohárech proti českých soupeřům zahrál ještě v barvách AS Řím na podzim 2018 v Lize mistrů proti Plzni a o dva roky později v Evropské lize proti Slavii. Spartu potká poprvé.

"Je to klub, kde jsem od mých jedenácti let vyrůstal. Samozřejmě je to tým, kterému fandím, takže z toho pohledu pro mě bude zápas speciální. Už je to dlouho, co jsem za Spartu hrál. Tým se dost změnil, navíc tam teď hraje spousta cizinců. Přesto tam zůstali někteří lidé, které osobně znám," řekl Schick.

"Mám tam spoustu kamarádů a také fanoušky, kteří za mnou vždy stáli a podporovali mě. Spousta z nich bude přímo na stadionu, je to pro mě výjimečné. Budu mít přímo na zápase hodně kamarádů. Věřím, že mi fanoušci po zápase nebudou nadávat," uvedl se smíchem Schick.

Zatímco Leverkusen drží v tabulce ligové fáze osmé místo, které jako poslední znamená účast přímo v osmifinále, Pražané už nemohou postoupit.

"Jsme na soupeře dobře připraveni a Sparta by nás neměla ničím překvapit. Má ale svou sílu, což potvrdila proti Interu Milán (porážka 0:1). Musíme vyhrát, abychom si pojistili osmifinále," uvedl Schick.

"Myslím, že z fotbalového hlediska to zase nebude tolik speciální. Až na to, že nastoupím proti některým spoluhráčům z českého národního týmu a moji přátelé budou přímo na stadionu. To je jediná věc, která je speciální. Bude to boj na 90 minut a moji přátelé budou těch 90 minut proti mně," doplnil Schick.

Aktuálně je ve skvělé střelecké formě. Skóroval i v posledním kole bundesligy a v tabulce kanonýrů německé soutěže mu s 13 góly patří třetí místo.

"Patrikův vliv na tým je obrovský, a to nejen kvůli jeho gólům. Když je na hřišti, jsme dopředu velmi nebezpeční. Je vždy ve správný čas na správném místě. Jsem s ním opravdu velmi spokojený, je pro nás nesmírně důležitý," pochvaloval si španělský trenér Leverkusenu Xabi Alonso.

Schickovi by měl ubýt jeden z hlavních konkurentů v útoku, kouč Bayeru potvrdil, že klub jedná o možném odchodu nigerijského kanonýra Victora Bonifaceho do Saúdské Arábie.

"Boni tu stále je, a i kdyby časem nebyl, nic se pro mě nezmění. Budu se koncentrovat sám na sebe a na své výkony jako dosud. Je mi 29 let, mám ambice hrát na nejvyšší úrovni, proto pro mě nepřichází angažmá v Saúdské Arábii momentálně v úvahu," dodal Schick.